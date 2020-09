Gravenberch doet oproep aan Ajax-fans: ‘Vanzelf meer waardering voor hem’

De kans is groot dat Edson Álvarez zondagmiddag aan de aftrap verschijnt van de uitwedstrijd van Ajax tegen Sparta Rotterdam. De meningen over de Mexicaan zijn een jaar na zijn entree in Amsterdam nog steeds behoorlijk verdeeld, maar Ryan Gravenberch kent geen twijfel. De middenvelder snapt heel goed waarom trainer Erik ten Hag zoveel vertrouwen in Álvarez heeft.

"Edson is een opeter, zo noem ik dat, iemand die de bal afpakt en gelijk weer inlevert", vertelt Gravenberch in gesprek met De Telegraaf. "Het is lekker om zo’n speler naast je te hebben. Er is weleens kritiek op Edson, maar dat komt vooral doordat hij niet opvalt. Als de mensen echt op hem gaan letten, krijgen ze vanzelf meer waardering voor hem." Gravenberch is vooral de laatste weken onder de indruk geraakt van Álvarez. "Ik denk dat Edson een heel goede voorbereiding heeft gedraaid."

Gravenberch is daarnaast positief gestemd over Marc Overmars, directeur voetbalzaken in de Johan Cruijff ArenA. "Ajax heeft heel goede aankopen gedaan. Mo Kodus vind ik echt een goede speler. Hij is fysiek sterk, nauwelijks van de bal te krijgen. En Antony is vaardig en watervlug", aldus Gravenberch, die zondag om 14.30 uur begint aan het uitduel met Sparta. Ten Hag heeft de opstelling nog niet prijsgegeven. Er is bij de Ajax-coach twijfel over de inzetbaarheid van enkele spelers.

Ten Hag liet vrijdag op de persconferentie weten dat het nog onzeker is of Lisandro Martínez inzetbaar is in Rotterdam. "Martínez heeft klachten. Hij heeft de afgelopen twee dagen niet getraind. Dat geldt ook voor Rensch. De verwachting: Martínez twijfel, Devyne Rensch zal morgen (zaterdag, red.) wellicht aansluiten", zo zei Ten Hag. Daley Blind kan sowieso speelminuten maken, al is het niet zeker of de verdediger een basisplaats krijgt. Blind sloot afgelopen week weer aan bij de groepstraining. Zijn inwendige defibrillator, die werd geplaatst nadat hij eerder dit jaar kampte met een ontstoken hartspier, ging af tijdens de wedstrijd tegen Hertha BSC (1-0). Daarna volgde een periode van rust.