Van Dijk hard aangepakt: ‘Heel erg slecht, het riekt zelfs naar arrogantie’

Virgil van Dijk bewees zaterdag tegen promovendus Leeds United (4-3) andermaal zijn waarde voor Liverpool. De boomlange centrumverdediger kopte raak uit een hoekschop van de regerend landskampioen. De Nederlander ging echter ook in de fout bij het doelpunt van Patrick Bamford namens de bezoekers en oud-verdediger Jamie Carragher spaart Van Dijk in zijn wedstrijdanalyse niet.

Van Dijk raakte de bal verkeerd in zijn eigen strafschopgebied en zijn misser werd vervolgens genadeloos afgestraft door de trefzekere Bamford. "Dat was heel erg slecht. Het riekt zelfs naar arrogantie bij Virgil van Dijk", stelt Carragher in duidelijke bewoordingen in zijn analyse voor Sky Sports. Collega-analist Greame Souness, voormalig speler en manager van the Reds, is het volledig eens met Carragher. "Van Dijk zakte bij die actie echt volledig door het ijs. Gelukkig voor hem wist hij ook een doelpunt te noteren."

Virgil van Dijk scoorde eerst met een prachtige kopbal, maar geeft nu een doelpunt weg! ?? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 12 september 2020

Carragher vond de verdediging van Liverpool sowieso een kwetsbare indruk maken tegen het dappere Leeds United. "Het had ook makkelijk 7-7 kunnen worden vandaag. Na zeventien minuten sprak ik al de hoop uit dat dit negentig minuten lang zo zou doorgaan." De voormalig verdediger van Liverpool zag tevens dat doelman Alisson Becker niet optimaal functioneerde op Anfield. "Hij zag er niet gelukkig uit en stond op een gegeven moment zelfs tussen zijn centrale verdedigers in."

Ook wat betreft de statistieken van Opta komt Van Dijk niet heel erg goed voor de dag. Het is de tweede keer in de laatste vier Premier League-duels van Liverpool dat een misser van de Nederlander een doelpunt van de tegenstander als gevolg heeft. In juli, in de uitwedstrijd tegen Arsenal (2-1), kon Alexandre Lacazette een slecht terugspeelbal van Van Dijk onderscheppen, om vervolgens voor de gelijkmaker van the Gunners te zorgen.