Nordin Amrabat verklapt transfer en noemt ‘ideale club’ voor Eredivisie-rentree

Nordin Amrabat verliet de Eredivisie in januari 2011, aanvankelijk voor een dienstverband bij Kayserispor. De 33-jarige vleugelaanvaller speelt sinds de zomer van 2018 voor Al-Nasr in Saudi-Arabië. Bij Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports geeft Amrabat te kennen dat hij in het slot van zijn loopbaan nog graag zou willen terugkeren in de Eredivisie, in een ideaal scenario bij FC Utrecht.

“Ik denk het wel, maar ik weet nu nog niet wanneer. Ik ben 33, heb nog één jaar contract en het hangt ook een beetje van het Marokkaanse elftal af. Als ik er bij blijf en nog een WK kan spelen... Spanje of Italië kan ook nog”, zo begint Amrabat als een eventuele terugkeer in de Eredivisie ter sprake komt. Presentator Milan van Dongen vraagt de vijftigvoudig Marokkaans international of hij een voorkeur heeft als het aankomt op een club in de Eredivisie.

“Ideaal? FC Utrecht. Ik woon in Huizen, mijn broertje heeft er negen jaar gezeten. We hebben een soort van band met de club”, zo wijst de aanvaller naar broertje Sofyan Amrabat, die FC Utrecht in 2017 verliet voor Feyenoord en via Club Brugge en Hellas Verona bij Fiorentina terechtkwam. Hans Kraay junior suggereert dat Amrabat bij FC Utrecht dan de opvolger moet worden van Gyrano Kerk, voor wie er de nodige belangstelling zou zijn.

Jordy Zuidam, technisch directeur bij FC Utrecht, zei zondagochtend in de talkshow van Voetbal International dat er serieuze belangstelling is voor Kerk, maar dat hij alleen voor een ‘serieus bedrag’ mag vertrekken. “Kerk gaat nu al weg, waarschijnlijk. Er is interesse vanuit Italië voor hem. Ik weet niet of ik de aangewezen persoon ben de club te noemen”, reageert Amrabat. Later geeft hij te kennen dat het om Cagliari en Hellas Verona gaat.

De aanvaller, die voor achtereenvolgens voor VVV-Venlo, PSV, Kayserispor, Galatasaray, Málaga, Watford en Leganés speelde voordat hij in Saudi-Arabië terechtkwam, heeft bij Al-Nasr nog een contract tot medio 2021. “We hebben volgend jaar de Afrika Cup. Als ik bij het nationale team blijf en blijf spelen, is de kans aanwezig dat ik het jaar voor het WK weer terugkom naar Europa. Ik heb een voorkeur voor Spanje, ik heb daar een goede naam en word iedere transferperiode wel gebeld. Meestal door clubs die me willen huren. Dus we moeten even kijken”, zegt Amrabat later in de uitzending over zijn nabije toekomst.