Solksjaer looft Van de Beek na geheim debuut: ‘The biggest plus’

Donny van de Beek heeft zijn officieuze debuut voor Manchester United achter de rug. De middenvelder deed zaterdag mee in de oefenwedstrijd tegen Aston Villa, dat dankzij een treffer van Ollie Watkins als winnaar van het veld stapte: 1-0. Het oefenduel in Birmingham was besloten en zelfs voor de media niet live te volgen. Pas na het einde van de wedstrijd verscheen er een livestream op de website van Manchester United en kon iedereen een oordeel vellen over de verrichtingen van het team van manager Ole Gunnar Solksjaer.

Van de Beek stond negentig minuten op het veld en maakte indruk op Solksjaer. Hij noemt Oranje-international op de clubsite zelfs maybe the biggest plus in the outfield. “Donny was misschien wel het grootste pluspunt in het veld. Hij is geweldig in het vinden van ruimtes en creëert tijd voor zichzelf met zijn timing en beweging. Ik ben heel blij met zijn prestatie”, benadrukt de manager.

Manchester United gaf de opstelling pas prijs in een voorbeschouwing op de livestream, die ook nog eens achter een betaalmuur was geplaatst. Van de Beek stond naast Scott McTominay op het middenveld, beiden achter nummer tien Marcus Rashford. De aanval werd gevormd door Jesse Lingard, Odion Ighalo en Daniel James. Timothy Fosu-Mensah stond centraal achterin met aanvoerder Harry Maguire.

Het officieuze debuut van Donny van de Beek voor Manchester United in een volledig besloten oefenwedstrijd mocht er zijn. Vooral de heerlijke actie op 02:35!

Rio Ferdinand verwacht dat Van de Beek dit seizoen een offensievere rol krijgt dan zaterdag, al kon de ex-Ajacied in het systeem tegen Aston Villa ook zijn kenmerkende loopactie naar voren maken. “Kijk, als je zegt dat je beste spelers op het middenveld gaat opstellen en je moet er drie kiezen, dan zou ik Paul Pogba als controleur neerzetten en zou ik Van de Beek en Bruno Fernandes eromheen laten spelen, in een ietwat vrijere rol. Zodat ze meer bewegingsruimte krijgen en kansen kunnen creëren.”

"Of dat ook de beste positie voor Pogba is? Ik denk van niet. Maar je moet kijken naar wat Solksjaer van plan is. Wil hij zijn beste spelers op het veld hebben staan of wil hij zijn spelers per se in een bepaald systeem laten spelen? Daar ben ik zelf heel benieuwd naar nu ze Van de Beek hebben gehaald”, benadrukte de oud-verdediger van Manchester United. Van de Beek krijgt een zeven van de Manchester Evening News voor zijn optreden tegen Aston Villa. “Van de Beek eiste de bal op en kwam vanuit zijn diepliggende rol op het middenveld vaak naar voren. Hij was sterk met de bal, al ging hij in de tweede helft minder diep.”

Manchester United speelt komende zaterdag tegen Crystal Palace de eerste wedstrijd in de Premier League. Solksjaer maakt zich niet druk over de oefennederlaag. “Vooral in de eerste helft speelden we goed en creëerden we kansen. We waren wellicht minder scherp en het ontbrak aan uithoudingsvermogen in deze fase van de voorbereiding. Het is natuurlijk zaak dat we onze kansen gaan benutten. Voor mij was het resultaat van vandaag niet het allerbelangrijkste.”