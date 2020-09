Van Dijk haalt uit: ‘Jullie twijfelen aan hem, wij waarderen hem juist’

Liverpool begon het nieuwe Premier League-seizoen zaterdag met een spectaculaire 4-3 zege op promovendus Leeds United. Mohamed Salah maakte indruk met een hattrick en ook Virgil van Dijk eiste met een doelpunt, een fout en een afgekeurde treffer een hoofdrol op bij de regerend landskampioen van Engeland. Na afloop benadrukte de Oranje-international hoe belangrijk Salah voor het team van manager Jürgen Klopp is.

Van Dijk kreeg bij beIN Sports vragen over Salah, die in de voorgaande duels van Liverpool juist niet meer zijn productiviteit van voorheen kon etaleren. In de dertien voorgaande wedstrijden van the Reds in alle competities bleef de teller op vijf treffers steken. “Nou, dat dat is de media”, reageerde de Nederlander. “Jullie twijfelen aan hem, wij waarderen hem juist. Dat is duidelijk en dat is voor hem ook het allerbelangrijkste. De negativiteit van de media herkennen wij niet.”

Van Dijk kwam in de twintigste minuut tot scoren, maar een fout van de verdediger leidde tien minuten later de 2-2 van Patrick Bamford in. Het was de tweede keer in de laatste vier Premier League-duels dat een fout van de verdediger ook meteen tot een tegengoal leidde. “Het was een situatie die kan gebeuren”, reageerde Van Dijk. “Ik doe mijn best en dat deed ik op dat moment ook. Helaas kregen we een doelpunt tegen, maar ik maak mij er geen zorgen over.”

?20 minuten heeft Virgil van Dijk nodig in het nieuwe seizoen? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 12 september 2020

“Het was een wedstrijd waarin van alles gebeurde. Dat is ook wel wat van tevoren zagen aankomen, in ieder geval qua intensiteit. Niemand wil veel doelpunten tegenkrijgen en het was voor beide teams een intense wedstrijd”, besloot van Dijk. “Veel sprintduels, veel één-tegen-één-duels en veel counteraanvallen. De drie punten zijn natuurlijk massive. Leeds gaat het veel teams lastig maken met hun speelstijl en intensiteit. De drie punten zijn goed, maar we moeten nog aan heel veel dingen werken.”

Liverpool speelt volgende week zondag tegen Chelsea, dat zelf maandag tegen Brighton & Hove Albion voor het eerst in actie komt. Dan zal het defensief ook beter moeten, weet Klopp als geen ander. “Bij de eerste tegengoal stonden onze backs dieper dan de centrumverdedigers, dat mag gewoon niet gebeuren. De tweede tegengoal ontstond door een misverstand tussen Van Dijk en Alisson. Ik denk niet dat we zoiets nog veel vaker zullen gaan zien. Bij de derde goal van Leeds hadden we vlak daarvoor Jordan Henderson gewisseld, waardoor we even niet goed stonden.”

“We maakten de ruimtes niet snel klein in die situatie. Maar om gebruik te maken van zoiets, moet je dapper zijn, en dat was Leeds”, erkende Klopp. Hij voorziet geen defensieve problemen dit seizoen. Onze verdedigers speelden deze maand voor Engeland, Nederland en Schotland. Dat zijn topelftallen, maar ze verdedigen ook op een andere manier.” Net als Van Dijk kreeg Georginio Wijnaldum een basisplek. De middenvelder, die al enige tijd in verband wordt gebracht met een transfer naar het Barcelona van Ronald Koeman, speelde de hele wedstrijd.