Heerenveen wil Veerman niet verkopen: ‘Maar ligt eraan wat City biedt’

SC Heerenveen startte het nieuwe Eredivisie-seizoen met een overwinning. Willem II werd in het Abe Lenstra Stadion met 2-0 verslagen. Lucas Woudenberg en Pawel Bochniewicz maakten de doelpunten namens de Friezen. Gerry Hamstra, technisch manager van Heerenveen, ging na de wedstrijd in op de transferperikelen rond Joey Veerman.

Hamstra liet weten goede hoop te hebben dat Veerman binnenboord kan worden gehouden. Door de verkoop van een aantal spelers hebben de Friezen geen financiële noodzaak meer om Veerman te verkopen. Veerman speelde zaterdag een uitstekende wedstrijd en Hamstra weet dat het tot concretere interesse in de middenvelder kan leiden. “Dan hoop je dat het heel snel 7 oktober wordt”, doelde hij in gesprek met FOX Sports op het einde van de tweede transferperiode.

“Er zijn meerdere voetballers waarnaar gevraagd wordt, maar Joey laat elke week zien dat hij groeit en dat hij zich ontwikkelt. Maar goed, we hebben niet voor niets zijn contract verlengd. Hij ligt nog vier jaar vast.” Hamstra kreeg de vraag of Veerman nu te duur is voor clubs met interesse. “Ligt eraan wat Manchester City gaat bieden”, zei de sportbestuurder gekscherend voor de camera van de televisiezender. “We willen hem graag behouden en deze selectie bijeenhouden.”

“We hebben een paar jongens verkocht, onder wie een grote”, doelde Hamstra op de verkoop van Chidera Ejuke aan CSKA Moskou. “Dat heeft ervoor gezorgd dat het er dit jaar financieel ook weer beter uitziet. De noodzaak is niet zo groot en hoog. We kunnen ‘nee’ zeggen en dat willen we ook graag. Maar nogmaals, je hebt altijd met meerdere partijen te maken, maar wij willen deze groep bij elkaar houden. Daarom is deze overwinning ook belangrijk. Dat de groep ziet dat we aan het doorgroeien zijn. Er zit rek in, er zit potentie in. Dat vind ik belangrijk, maar ook de spelers die op het veld staan.”

Veerman was na afloop vrij duidelijk over zijn toekomst. “Ik heb mijn contract al verlengd en heb het naast het veld enorm naar mijn zin hier, met veel vrienden”, benadrukte de middenvelder aan Voetbal International. “Als we op deze manier verder gaan, is het bovendien heerlijk om hier te voetballen. Je weet nooit of er nog een droomclub komt, maar dat is niet wat ik deze zomer verwacht.”