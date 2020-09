Hugo Borst insinueert overgewicht bij Feyenoorder: ‘Kan daar zes ons af?’

Orkun Kökcü maakte zaterdagavond in de openingswedstrijd van Feyenoord tegen PEC Zwolle (0-2) geen fitte indruk op Hugo Borst. De negentienjarige middenvelder, die afgelopen vrijdag debuteerde voor het nationale elftal van Turkije tegen Servië (0-0), speelde geen sterke wedstrijd en werd door trainer Dick Advocaat in de 84ste minuut gewisseld voor Jens Toornstra.

"Misschien zeg ik iets heel geks, maar kan daar zes ons af?", vraagt Borst zich hardop af in de studio van FOX Sports. "Zes ons, dat is toch niet te veel gevraagd?" Ook Ronald de Boer vindt dat Kökcü niet helemaal fit oogt. "In mijn ogen kan dat inderdaad, ik ben het met Hugo eens", aldus de oud-voetballer. Overigens liet Advocaat na afloop van de wedstrijd doorschemeren over bepaalde Feyenoord-spelers niet tevreden te zijn. De oefenmeester noemde geen namen, maar bedoelt gezien de wissel vermoedelijk ook Kökcü.

Orkun Kökcü zaterdag in actie tegen PEC Zwolle.

Ook Mario Been is kritisch op de Turkse middenvelder. "Kökcü had een mindere wedstrijd, komt natuurlijk ook terug van een lange reis met Turkije", aldus de ex-trainer van Feyenoord. "We mogen absoluut meer van hem verwachten, daarom werd hij ook gewisseld natuurlijk. Hij bracht inderdaad niet de dingen (...) hij is een speler die vijf, zes keer in de zestienmeter van de tegenstander moet komen. Dat is zijn grote kwaliteit.

Been vond het opvallend dat Kökcü, normaliter een van de dragende krachten bij Feyenoord, naar de kant werd gehaald. "Je zag dat Mark Diemers al omkeek van: nu zal ik er wel af moeten. Maar Advocaat deed toch Kökcü. Normaal gesproken, als Kökcü goed speelt, blijft die altijd wel staan. Dus dat was wel een teken aan de wand."