Donny van de Beek debuteert in diepste geheim voor Manchester United

Donny van de Beek heeft zaterdag zijn officieuze debuut gemaakt voor Manchester United. The Red Devils speelden achter gesloten deuren een oefenwedstrijd tegen Aston Villa en leden een 1-0 nederlaag. Over het wedstrijdverloop is weinig bekend, maar Manchester United kondigt aan dat de wedstrijd zaterdagavond vanaf 23.00 uur wordt getoond op het eigen clubkanaal.

Het enige doelpunt van de wedstrijd werd gemaakt door Ollie Watkins. De van Brentford overgekomen spits kwam zeven minuten voor de pauze tot scoren. Van de Beek speelde centraal op het middenveld met Scott McTominay naast zich. De nummer 10-positie, de favoriete plek van Van de Beek, was voor Marcus Rashford. Manchester United bereidt zich voor op de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen in de Premier League, over een week tegen Crystal Palace.

Donny van de Beek wordt na deze prachtactie door de fans van Manchester United meteen BALLER genoemd! ???? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 12 september 2020

De wedstrijd werd zaterdagochtend aangekondigd door Manchester United, maar meer details werden niet bekendgemaakt. Zo werd niet gemeld hoe laat de wedstrijd begon en ook de opstelling werd pas na afloop van de wedstrijd met de buitenwereld gedeeld. Daaruit bleek dat Van de Beek een basisplaats had in de ploeg van Ole Gunnar Solskjaer.

Opstelling Manchester United: Henderson; Dalot, Fosu-Mensah, Maguire, Shaw; McTominay, van de Beek; Lingard, Rashford, James; Ighalo