Hugo Borst erkent: ‘Als een mooie club 23 miljoen euro biedt, dan gaat hij’

Steven Berghuis sluit een vertrek bij Feyenoord in de laatste weken van de transfermarkt niet uit. De aanvaller, zaterdag goed voor beide doelpunten tegen PEC Zwolle (0-2), vertelt na de wedstrijd aan FOX Sports dat er echter geen concrete belangstelling voor hem is. Berghuis is gelukkig bij Feyenoord en voelt geen noodzaak om te vertrekken, zo maakt hij duidelijk.

"Ik ben heel erg blij met mijn rol, met het elftal en met de trainers", vertelt Berghuis, als hem wordt gevraagd of hij de supporters van Feyenoord 'gerust kan stellen' over zijn toekomst. "Er moet wel iets moois voorbijkomen, wil ik daarover gaan nadenken. Die deur is niet dicht, maar er is nu niets. Dus ik hoef er niet over na te denken." In de studio van FOX Sports krijgt de aanvoerder van Feyenoord na het interview complimenten van analist Hugo Borst, die in het verleden kritisch was op de agressieve uitspattingen die Berghuis soms toont op het veld.

"Ik heb natuurlijk vaak op hem zitten zeiken, op de rode kaarten die hij kreeg. Maar dat was altijd constructief bedoeld, want ik vind het zo’n geweldige voetballer", geeft Borst aan. "Vandaag is hij met twee vingers in de neus de allerbeste. Je ziet dat hij de verantwoordelijkheid oppakt. De energie spat ervan af en dat vind ik knap, want hij heeft een flinke ziekte achter de rug." Borst doelt daarmee op de longinfectie die Berghuis in de voorbereiding enige tijd aan de kant hield.

"Wat hij zegt, klinkt heel fair. Stel dat er een fantastische aanbieding komt, en een club 23 miljoen euro biedt, dan gaat hij dat doen en maakt hij Feyenoord ook een stuk rijker. Hij is er heel eerlijk in", concludeert Borst. Trainer Dick Advocaat hoopt geen afscheid te hoeven nemen van zijn sterspeler. "Steven heeft gezegd dat hij erover gaat nadenken als er iets heel moois komt. Die ruimte hebben we hem gegeven en dat is achteraf niet zo goed geweest", geeft hij lachend toe. "Want hij is een geweldige speler."

De clubtopscorer van het afgelopen seizoen bij Feyenoord scoorde in de vijfde minuut voor het eerst tegen PEC. Hij mocht opstomen op het middenveld, probeerde het van geruime afstand en vuurde raak met een laag schot in de linkerhoek. Halverwege de tweede helft bepaalde Berghuis de eindstand. Arbiter Bas Nijhuis kende een penalty toe aan Feyenoord na contact tussen Thomas Lam en Orkun Kökcü, waarna Berghuis hard raak schoot in de linkerhoek vanaf elf meter.