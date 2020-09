Steven Berghuis treedt op als verlosser van pover Feyenoord

Feyenoord is het nieuwe seizoen begonnen met een overwinning. Op bezoek bij PEC Zwolle speelde de ploeg van Dick Advocaat geen grootse wedstrijd, maar werd wel met 0-2 gewonnen. Steven Berghuis nam beide doelpunten voor zijn rekening. Dick Advocaat, die zijn ongeslagen reeks als trainer van Feyenoord verlengde naar vijftiende wedstrijden, werd zaterdag de oudste trainer uit de geschiedenis van de Eredivisie. Met zijn 72 jaar en 351 dagen stoot hij voormalig recordhouder Foppe de Haan (72 jaar en 317 dagen) van de troon.

Feyenoord kwam in de eerste helft nauwelijks in de buurt van het vijandelijke strafschopgebied, maar leidde bij rust wel met 0-1. In de vijfde minuut werd Berghuis de eerste speler die een Eredivisie-treffer produceerde op de nieuwe natuurgrasmat van PEC. De clubtopscorer van het afgelopen seizoen bij Feyenoord mocht opstomen op het middenveld, probeerde het van geruime afstand en vuurde raak met een laag schot in de linkerhoek. Feyenoord moest wachten tot de voorlaatste minuut van de eerste helft voor de tweede serieuze kans: doelman Michael Zetterer keerde een schot van Nicolai Jörgensen in de korte hoek.

In de tussenliggende tijd was PEC het meest in balbezit, zonder echt gevaarlijk te worden. Feyenoord, met nieuwkomers Mark Diemers en Bryan Linssen in de basis, gaf na de goede openingsfase veel ruimte weg. PEC speelde soms goed voetbal, maar kon de Rotterdamse defensie niet in de problemen brengen. Na de pauze was het spelbeeld vergelijkbaar: het balbezit was voor PEC, maar Feyenoord scoorde. Bas Nijhuis kende halverwege het tweede bedrijf een penalty toe aan Feyenoord na contact tussen Thomas Lam en Orkun Kökcü, waarna Berghuis hard raak schoot in de linkerhoek vanaf elf meter.

Dertien minuten voor tijd wilde PEC eveneens een strafschop, maar ditmaal wees Nijhuis niet naar de stip. Het ging om contact tussen Lutsharel Geertruida en Reza Ghoochannejhad. Bram van Polen protesteerde hevig en ontving een gele kaart. Aan de overzijde kreeg Berghuis via een kopkans de mogelijkheid om een hattrick te voltooien, terwijl hij in de blessuretijd nog op Zetterer stuitte. Door de zege meldt Feyenoord zich naast sc Heerenveen aan kop in de Eredivisie.