Barcelona maakt geen grote indruk bij debuut van Ronald Koeman

Ronald Koeman is aan zijn periode als trainer van Barcelona begonnen met een minimale oefenzege. Barça won in het eigen Estadi Johan Cruyff in een weinig sprankelende wedstrijd met 3-1 van Gimnàstic uit de Segunda División B. De Catalanen hadden moeite om tempo in het spel te brengen, waardoor de verdediging van Gimnàstic nauwelijks in de problemen kon worden gebracht.

Koeman koos ervoor om met twee compleet verschillende teams aan beide helften te beginnen. Voor rust vormde Lionel Messi als aanvoerder een voorhoede met Antoine Griezmann en Ousmane Dembélé. Pedri, overgekomen van Las Palmas, maakte zijn officieuze debuut. In het tweede bedrijf bestond de aanval uit Martin Braithwaite, jeugdspeler Konrad de la Fuente en de eveneens debuterende Trincão. Frenkie de Jong maakte eveneens zijn opwachting in het team dat na rust speelde. Overigens waren Luis Suárez en Arturo Vidal vanwege transferperikelen buiten de wedstrijdselectie gelaten.

Lionel Messi speelde de eerste 45 minuten mee tegen Gimnàstic

Barcelona begon sterk en vond al na zes minuten het net. Pedri gaf vanaf de rechterflank een lage voorzet, die in de zestien aankwam bij Dembélé. De Fransman, die voor het eerst sinds eind november een wedstrijd speelde, kreeg de bal met enig fortuin mee en tikte hem vervolgens onder doelman Wilfred door: 1-0. Elf minuten daarna kreeg Barcelona een penalty, die door Messi werd gegund aan Griezmann. De aanvaller vond vanaf elf meter feilloos de linkerhoek: 2-0.

Daarna kreeg Barcelona het moeilijker en kwam Gimnàstic zelfs terug tot 2-1 via een doelpunt van Javi Bonilla. Ook na rust sprankelde het niet bij de Catalanen. Wel kreeg Barça vanwege een handsbal zijn tweede penalty in de wedstrijd. Ditmaal ging Philippe Coutinho achter de bal staan. De van Bayern München teruggekeerde Braziliaan hield even in en stuurde de keeper van Gimnàstic zo de verkeerde kant op: 3-1.