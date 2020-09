Willem II kan bij vuurdoop geen vertrouwen tanken voor Europees affiche

De allereerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen in de Eredivisie is zaterdagavond uitgemond in een overwinning van sc Heerenveen. Het team van trainer Johnny Jansen won dankzij doelpunten van Lucas Woudenberg en nieuwkomer Pawel Bochniewicz met 2-0 van Willem II. De machteloos ogende bezoekers uit Tilburg konden geen vertrouwen tanken voor het uitduel met Progrès Niedercorn uit Luxemburg, donderdag in de tweede voorronde van de Europa League.

Heerenveen speelde in iedere linie met een nieuweling: doelman Erwin Mulder, verdediger Bochniewicz, middenvelder Oliver Batista Meier en spits Henk Veerman maakten hun opwachting bij de thuisploeg. Bovendien beleefden de achttienjarige Arjen van der Heide en collega-buitenspeler Couhaib Driouech, die de geblesseerde Mitchell van Bergen op het laatste moment verving, hun basisdebuut. Bij Willem II stonden twee nieuwkomers in de basisopstelling: doelman Robbin Ruiter en linksback Derrick Köhn. Door de absentie van routiniers Jordens Peters en Freek Heerkens en van nieuwkomer Leeroy Owusu stond Miquel Nelom voor de gelegenheid centraal achterin.

Halverwege de eerste helft opende Heerenveen de score. Nadat beide ploegen aftastten in de openingsfase, counterde Heerenveen vlot via Woudenberg, Joey Veerman en Van der Heide. Eerstgenoemde dook op voor keeper Ruiter en schoot kalm raak. Hij werd daarmee de eerste doelpuntmaker van het Eredivisie-seizoen 2020/21. Willem II kwam in het restant van de eerste helft niet met een passend antwoord. De nummer vijf van vorig seizoen oogde onmachtig in aanvallend opzicht, al kwamen ze wel wat meer op de helft van Heerenveen in de slotfase.

Ook in de beginfase tweede helft waren de beste kansen voor Heerenveen. Na een vanwege buitenspel afgekeurd doelpunt van Vangelis Pavlidis van Willem II werd Henk Veerman tweemaal gevaarlijk voor de Friezen, maar de spits blijft voorlopig wachten op de eerste goal sinds zijn terugkeer in Nederland. Daarna mocht Willem II steeds meer het spel maken, zonder echt gevaarlijk te worden. Een vermeende handsbal van Sherel Floranus werd door arbiter Richard Martens niet bestraft met een penalty, waana Bochniewicz zijn debuut opluisterde met een rake kopbal uit een corner. Joey Veerman, die een uitstekende wedstrijd speelde en strooide met goede passes, liet na er 3-0 van te maken toen hij zelf opstoomde en naast schoot.