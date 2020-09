Liverpool overwint in sensationele wedstrijd tegen verrassend Leeds

Liverpool heeft zaterdagavond drie punten overgehouden aan zijn openingswedstrijd in de Premier League. De ploeg van manager Jürgen Klopp trok in een waar spektakelstuk tegen Leeds United, met in totaal zeven doelpunten, aan het langste eind: 4-3. Grote man aan de zijde van the Reds was Mohamed Salah, die een hattrick op zijn naam schreef. Leeds zal met zijn aanvallende spel veel lof oogsten in Engeland.

Al in de derde minuut kwam Liverpool aan een strafschop. Leeds-verdediger Robin Koch stak zijn arm uit en kreeg de bal erop geschoten door Mohamed Salah. De aanvaller van Liverpool ramde de penalty vervolgens recht door het midden binnen: 1-0. Leeds liet zich niet van zijn stuk brengen en kwam al snel terug in de wedstrijd. Jack Harrison ontving een lange pass van Kalvin Philips op de linkerflank en passeerde in zijn aanname naar binnen al rechtsback Trent-Alexander Arnold. De middenvelder van Leeds was daarna ook Joe Gomez te snel af en vond vanaf de rand van de zestien met een laag schot de korte hoek: 1-1.

Liverpool pakte binnen in de twintigste minuut opnieuw de voorsprong. Virgil van Dijk liep bij een hoekschop van Andy Robertson weg bij zijn directe tegenstander Koch en kopte van dichtbij snoeihard raak: 2-1. Tien minuten later ging Van Dijk aan de andere kant van het veld de fout in. De centrumverdediger verwerkte een diepe bal slecht en bood zo Patrick Bamford in gevaarlijke positie een kans. De spits van Leeds wist daar wel raad mee en passeerde de uitgekomen doelman Alisson Becker: 2-2. Daarmee was het nog niet gedaan wat betreft de sensationele eerste helft op Anfield, want Salah maakte drie minuten erna de 3-2. De Egyptenaar pikte een half weggekopte bal op in de zestien van Leeds en vlamde hem spijkerhard precies in de kruising.

Ook in de tweede helft bleef sprake van een spectaculaire wedstrijd. Georginio Wijnaldum kreeg vlak na rust een goede kans, maar werd daar vanaf gehouden door een goede redding van doelman Ilan Meslier. Even later dacht Leeds te scoren. Harrison nam een lange pass fenomenaal aan en wipte de bal over Alisson, waarna Alexander-Arnold de bal in eigen doel kopte. Harrison stond echter buitenspel. Toch slaagde Leeds erin om voor de derde keer terug te komen. Mateusz Klich maakte een goede loopactie tot in de zestien van Liverpool en nam een pass van Hélder Costa fenomenaal aan. Daardoor was het een koud kunstje voor de ex-middenvelder van PEC Zwolle om de bal achter Alisson te schieten: 3-3.

Liverpool ging als vanzelfsprekend op zoek naar een nieuwe voorsprong. Iets meer dan tien minuten voor tijd werd ook bij the Reds een doelpunt afgekeurd. Van Dijk leek na een hoekschop van Alexander-Arnold van dichtbij in te tikken, maar de scheidsrechter floot voor een lichte overtreding van invaller Curtis Jones op Koch. Er leek echter nauwelijks iets aan de hand. Roberto Firmino had even later de winnende op de schoen, maar schoot van dichtbij tegen Luke Ayling. Toch slaagde Liverpool erin de winst te pakken. Fabinho werd bij een hoekschop neergelegd door Rodrigo Moreno, waarna Salah vanaf de strafschopstip de linkerhoek vond: 4-3.