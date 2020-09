AC Milan meldt na verkoop André Silva opnieuw deal in Duitsland

AC Milan heeft zich definitief versterkt met Ante Rebic, zo melden i Rossoneri via de officiële kanalen. De vleugelspits, die het afgelopen seizoen al op huurbasis actief was bij Milan, komt voor een onbekend bedrag over van Eintracht Frankfurt. De transfer kan niet los gezien worden van die van André Silva, die onlangs de omgekeerde weg bewandelde.

Milan kwam vorig jaar met Eintracht overeen om Rebic voor twee seizoenen te huren. In ruil daarvoor werd André Silva juist naar Duitsland gestuurd. De spelersruil beviel beide clubs zo goed, dat de afgelopen weken werd onderhandeld om de overgangen definitief te beklinken. André Silva tekende onlangs tot medio 2023 bij Eintracht, terwijl Rebic voor vijf jaar heeft getekend in Milaan.

De 27-jarige Rebic maakte het afgelopen seizoen een uitstekende indruk bij AC Milan. De Kroatisch international begon na de komst van Zlatan Ibrahimovic in januari aan de lopende band te scoren. In de eerste seizoenshelft scoorde Rebic geen enkele keer voor Milan in de Serie A, na de winterstop maakte hij liefst elf doelpunten in de Italiaanse competitie. Ook kwam hij tot drie assists in het vorige seizoen.

Overigens profiteert Fiorentina mee van de definitieve overgang van Rebic naar Milaan. Eerstgenoemde verkocht de buitenspeler in 2018 voor twee miljoen euro aan Eintracht en bedong daarbij een doorverkooppercentage van liefst dertig tot vijftig procent.