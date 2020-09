Feyenoord haalt in Rusland concurrent voor Botteghin en Senesi

Feyenoord staat op het punt om Uros Spajic tijdelijk over te nemen van FK Krasnodar, zo melden onder meer Voetbal International en het Algemeen Dagblad in navolging van het Russische tijdschrift Sport-Express. De Rotterdammers beschouwen de 27-jarige verdediger als alternatief voor Edgar Miguel Ié van Trabzonspor, die niet teruggehaald lijkt te kunnen worden. Spajic moet vertrekken bij Krasnodar, omdat in Rusland vanaf dit seizoen nog maar acht buitenlanders in de selectie mogen zitten.

Spajic is een ervaren centrumverdediger met elf interlands voor Servië achter zijn naam. In 2018 betaalde FK Krasnodar zes miljoen euro aan RSC Anderlecht voor Spajic, die zich direct in de basis wist te spelen in Rusland. Trainer Dick Advocaat krijgt met Spajic de beschikking over een speler zonder enig wedstrijdritme. Begin dit jaar liep de mandekker namelijk een zware enkelblessure op, die hem sindsdien aan de kant houdt. In het seizoen 2019/20 speelde hij vijftien competitiewedstrijden, waarin hij één goal maakte.

Arnesen meldde vrijdag overigens al aan RTV Rijnmond dat Feyenoord met twee nieuwe verdedigers bezig is. De Deense directeur bevestigde dat Ié een van die spelers is, maar noemde geen tweede naam. Feyenoord zou Ié graag een extra seizoen huren van Trabzonspor, maar de Turkse topclub geeft de voorkeur aan verkoop. De 26-jarige Portugees kwam afgelopen seizoen tot elf Eredivisie-duels voor de Rotterdammers.

Advocaat heeft bij de technische leiding van Feyenoord aangedrongen op versterkingen voor de achterhoede. De oefenmeester kan door de langdurige blessure van Sven van Beek centraal achterin voorlopig alleen beschikken over Eric Botteghin, Marcos Senesi en George Johnston. Ook Wouter Burger en Leroy Fer zouden in de achterhoede kunnen spelen, maar zijn van nature middenvelder.