EA Sports reageert op hilarische Instagram-post van Marten de Roon

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Deze week maakte EA Sports de spelersratings bekend voor FIFA 21. Niet alle spelers zijn blij met hun scores, zo blijkt uit hilarisch bericht van Marten de Roon op Instagram. De middenvelder van Atalanta en het Nederlands elftal heeft een rating van 78; zijn verdedigende en mentale kwaliteiten worden tot zijn genoegen positief beoordeeld, maar de makers van het voetbalspel blijken minder onder de indruk van zijn schotkwaliteiten. Onder de post van De Roon wordt lachend gereageerd door het officiële account van EA Sports FIFA zelf.

Onder meer Jackie Groenen en EA Sports reageren onder de foto.