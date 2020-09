‘De grote Elmo-Show’ leidt dikke overwinning van De Graafschap in

De Graafschap heeft zaterdag de tweede overwinning in evenveel duels in de Keuken Kampioen Divisie geboekt. Het team van trainer Mike Snoei had zaterdag weinig moeite met Roda JC Kerkrade, dat na twee zeges juist de eerste nederlaag van het seizoen moest slikken: 4-0. Twee heerlijke treffers van Elmo Lieftink in de eerste helft stonden aan de basis van de zege van de Doetinchemmers.

De eerste poging van de wedstrijd kwam voor rekening van Thijmen Goppel, na balverlies van De Graafschap. Het schot in de vierde minuut belandde echter recht in de handen van Rody de Boer. Dik tien minuten later reageerde Youri Roulaux goed op een inzet van Lieftink, maar het was slechts een voorbode van ‘de grote Elmo-Show’. In de negentiende minuut haalde Lieftink namelijk verwoestend uit en eindigde de bal in de rechterbovenhoek: 1-0. Roulaux was volslagen kansloos op de heerlijke inzet.

ELMO SHOW! Kijk naar de ???????? en besef binnen hoeveel minuten Elmo Lieftink deze twee prachtgoals maakt ??

Lieftink verzorgde zes minuten later ook de tweede treffer van De Graafschap. Hij nam de bal in een keer op de slof en mikte de bal hard en laag in de linkerhoek: 2-0. Het team van Jurgen Streppel had op een spaarzame aanval na niets in te brengen op De Vijverberg. Roda, waar één speler vrijdag positief testte op het coronavirus, slaagde er niet in om onder de druk uit te voetballen en ging met een dubbele achterstand de rust in.

De Graafschap gooide het duel vlak na rust al in het slot, al had Roulaux daar een groot aandeel in. Na een lange bal op Daryl van Mieghem kwam de doelman niet goed uit en kon de aanvaller de bal makkelijk binnentikken: 3-0. Na een uur spelen verscheen de 4-0 op het scorebord. Een schot van Jordy Tutuarima kon nog worden geblokt door Roulaux, maar de rebound was voor Ralf Seuntjens. Erik Falkenburg maakte als invaller zijn debuut voor Roda, dat komende vrijdag in eigen huis tegen FC Dordrecht speelt. De Graafschap speelt over negen dagen een uitwedstrijd tegen Jong AZ.