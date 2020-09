Drie Nederlanders aan de aftrap in duel tussen Liverpool en Leeds United

Regerend landskampioen Liverpool treedt met Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum aan in de seizoensouverture tegen Leeds United. Bij de promovendus staat één Nederlander binnen de lijnen: verdediger Pascal Struijk heeft een basisplaats gekregen van trainer Marcelo Bielsa. Het duel tussen Liverpool en Leeds United begint om 18.30 uur op Anfield.

Liverpool moet het stellen zonder Alex Oxlade-Chamberlain en Xherdan Shaqiri, die allebei al enkele weken geblesseerd zijn. Bovendien is de van Olympiacos overgekomen zomeraanwinst Konstantinos Tsimikas in quarantaine na het oplopen van het coronavirus. Leeds United mist verdediger Gaetano Berardi en middenvelder Adam Forshaw, maar beschikt verder over een fitte selectie. In de basisopstelling staat met Mateusz Klich een ex-Eredivisionist: de Pool speelde in Nederland voor PEC Zwolle, FC Twente en FC Utrecht.

De 21-jarige Struijk speelde in de jeugd bij zowel ADO Den Haag als Ajax. Hij zat in september 2016 eenmaal op de bank bij een wedstrijd van Jong Ajax tegen FC Oss (7-0 zege) in de Keuken Kampioen Divisie, maar kwam niet tot een debuut in het betaald voetbal in Nederland. In de winterstop van het seizoen 2017/18 verkaste hij naar Leeds United. Struijk debuteerde vorig seizoen in de hoofdmacht van Leeds United en speelde vijf duels in de Championship. In de laatste drie wedstrijden van het afgelopen seizoen, dat doorliep tot juli, had hij een basisplek.

Opstelling Liverpool: Alisson; Robertson, van Dijk, Gomez, Alexander-Arnold; Keïta, J Henderson, Wijnaldum; Mané, Firmino, Salah.

Opstelling Leeds United: Meslier, Ayling, Koch, Struijk, Harrison, Klich, Dallas, Phillips, Costa, Hernandez, Bamford.