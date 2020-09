Trabzonspor bevestigt mogelijke droomtransfer voor onvindbare Sörloth

Alexander Sörloth staat mogelijk voor een toptransfer naar de Bundesliga. Via de officiële kanalen bevestigt Trabzonspor zaterdagmiddag dat RB Leipzig een bod heeft uitgebracht op de sensatie van de Süper Lig. Sörloth, die door Trabzonspor wordt gehuurd van Crystal Palace, heeft zijn zinnen gezet op een overstap naar Duitsland en verscheen vrijdag, tot verrassing van zijn club, niet op het trainingsveld.

De eventuele komst van Sörloth is een ingewikkelde operatie voor RB Leipzig. De halvefinalist van het afgelopen Champions League-seizoen moet allereerst een akkoord bereiken met Crystal Palace; naar verluidt wezen de Engelsen aan het begin van deze maand een bod van circa 22 miljoen euro af. Als het lukt om overeenstemming te bereiken met Crystal Palace, moet RB Leipzig ook nog een constructie met Trabzonspor bewerkstelligen. De Süper Lig-club huurt Sörloth op papier immers tot en met het einde van het seizoen 2020/21. Zijn contract op Selhurst Park loopt een jaar later af.

Trabzonspor heeft een optie tot koop van 6,5 miljoen euro laten opnemen in het huurcontract. Crystal Palace heeft de club uit de Süper Lig in de afgelopen dagen gevraagd wat men van plan is met Sörloth, daar hij nu voor veel geld verkocht kan worden aan RB Leipzig. Trabzonspor wil in ieder geval niet met lege handen achterblijven. Vorig seizoen was Sörloth van grote waarde voor de club, met 33 doelpunten in 49 officiële wedstrijden. Hij scoorde 24 keer in de Süper Lig en werd daarmee topscorer van Turkije. Zodoende zijn de verwachtingen voor volgend seizoen hooggespannen.

Eerder deze week meldde Fotomaç dat RB Leipzig voor frustratie zorgde bij Trabzonspor, door zich voornamelijk tot Crystal Palace te wenden in de onderhandelingen over de 24-jarige spits. Nu is duidelijk dat de Bundesliga-club ook een voorstel heeft gedaan aan Trabzonspor. De runner-up van vorig seizoen in Turkije meldt dat het 'clubbelang' de belangrijkste overweging is bij de keuze om het bod wel of niet te accepteren. Het is de vraag of Sörloth zich nog zou kunnen opladen voor een langer verblijf bij Trabzonspor, want hij lijkt een overstap te willen forceren.

Sörloth was deze maand actief bij de nationale ploeg van Noorwegen voor de Nations League-wedstrijden tegen Oostenrijk (1-2 nederlaag) en Noord-Ierland (1-5 zege, twee goals van Sörloth) en liet zich toen testen op het coronavirus. Hij zou de testresultaten donderdag binnenkrijgen en vrijdag naar Turkije vliegen, maar Trabzonspor meldt dat hij niet kwam opdagen. Een sanctie lijkt aanstaande. "Onze speler verzekerde ons dat hij op 11 september in Trabzon zou zijn, maar vandaag is hij er nog altijd niet. We beginnen daarom een disciplinaire procedure, zoals onze richtlijnen voorschrijven." De voormalig spits van FC Groningen kan de selectie van RB Leipzig van een belangrijke impuls voorzien, na het vertrek van Timo Werner naar Chelsea en de vertrokken huurling Patrik Schick.