Zaterdag, 12 September 2020

Joshua Brenet kan opnieuw transfer maken

Het lijstje met gegadigden voor Emilian Martínez wordt langer. Na Aston Villa is nu ook Brighton & Hove Albion in de markt voor de reservedoelman van Arsenal. (The Guardian)

Atalanta is met Schalke 04 in gesprek over een transfer van Amine Harit. La Dea is vooralsnog echter niet bereid om aan de vraagprijs van Schalke, die op 25 miljoen euro ligt, te voldoen. (Sky Deutschland)

Joshua Brenet, vorig seizoen verhuurd aan Vitesse, geniet interesse van PAOK Saloniki. De Griekse club wil de verdediger van TSG Hoffenheim op huurbasis overnemen, al wil Brenet in principe voor zijn kans in Duitsland gaan. (Voetbal International)

Keita Baldé kan terugkeren in de Serie A. Fiorentina is namelijk nadrukkelijk in de markt voor de aanvaller van AS Monaco, die in het verleden al voor Lazio en Internazionale speelde. (Sky Italia)

Vedat Muriqi ondergaat maandag een medische keuring bij Lazio. De aanvaller van Fenerbahce zal zich daarna voor vijf seizoenen aan de Romeinen verbinden, à twee miljoen euro per jaar. (Sky Italia)