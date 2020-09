De eerste opstelling van Ronald Koeman bij Barcelona

Ronald Koeman maakt zaterdagavond zijn officieuze debuut als hoofdtrainer van Barcelona. De Nederlander start de voorbereiding op het nieuwe seizoen met een oefenwedstrijd tegen Gimnàstic uit de Segunda División B. In de eerste basiself van Koeman is plaats ingeruimd voor onder meer Lionel Messi. De vedette annex captain hervatte afgelopen week de training nadat hij zijn vertrekwens had ingetrokken. Het duel in het Estadi Johan Cruyff gaat om 19.00 uur van start.

Messi vormt de voorhoede van Barcelona samen met Ousmane Dembélé en Antoine Griezmann. Op het middenveld is geen plaats voor Frenkie de Jong, die op de bank begint, maar wel voor de zeventienjarige Pedri, Sergio Busquets en Carles Aleña. Pedri, overgekomen van Las Palmas, maakt zodoende zijn officieuze debuut. Een andere nieuweling, Trincao, begint net als De Jong op de bank.

Opvallende afwezigen in de eerste wedstrijdselectie van Koeman zijn Luis Suárez en Arturo Vidal. Beiden komen niet in de toekomstplannen van de Nederlander voor en zijn nog altijd op weg naar de uitgang. De toekomst van het tweetal lijkt in Italië te liggen. Rafinha Alcántara, Moussa Wague en Matheus Fernandes ontbreken eveneens, naast Marc-André Ter Stegen, Ansu Fati en Samuel Umtiti wegens blessureleed.

Miralem Pjanic en Jean-Clair Todibo hebben zaterdag de training bij Barcelona hervat en zijn logischerwijs evenmin van de partij. De middenvelder en de verdediger moesten in quarantaine, nadat ze onlangs positief op corona testten. Uit een nieuwe test is gebleken dat ze het virus niet langer bij zich dragen.

Opstelling Barcelona: Neto; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; Pedri, Busquets, Aleña; Dembélé, Messi en Griezmann.