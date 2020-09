Neres wijst Antony op Nederlandse eetgewoontes: ‘Pas op, dit kan springen’

Antony heeft na een paar weken nog steeds moeite met bepaalde eetgewoontes in Nederland. Het valt de zomerse Ajax-aanwinst uit Brazilië niet mee om geblinddoekt en al een haring naar binnen te happen, ook al dringt landgenoot David Neres nogal aan.