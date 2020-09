Ajax vernedert Feyenoord in Mini-Klassieker op Varkenoord

Ajax Onder-18 heeft zaterdag in de mini-Klassieker met ruime cijfers gewonnen van Feyenoord Onder-18 (2-6). Het jeugdteam van Melvin Boel werd op Varkenoord met name in de beginfase helemaal weggespeeld door de ploeg van John Heitinga.

Devi Remie had in de eerste dertien minuten al drie tegendoelpunten om de oren gekregen. Na een goal van Jaymillio Pinas uit een corner scoorden ook Christian Rasmussen en Kristian Hlynsson namens Ajax Onder-18. Captain Siloh ’t Zand tekende vanaf de stip voor de 1-3, waarna Rio Hillen de ruststand bepaalde.

Ook de treffers van Hlynsson en Hillen waren na een corner. In de tweede helft liep Ajax verder uit via opnieuw Pinas, op aangeven van Youri Baas, en Olivier Aertssen, na voorbereidend werk van Donny Warmerdam. Tussendoor was Ilyas El Moussaoui trefzeker voor de Rotterdammers.

De mini-Klassieker was de eerste van veertien competitiewedstrijden in dit najaar. Na de eerste reeks spelen de nummers één tot en met zes van de ranglijst in het voorjaar opnieuw in divisie 1, terwijl de nummers zeven en acht een divisie lager zullen spelen.