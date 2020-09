Ronald Koeman heeft Luis Suárez niet nodig voor eerste wedstrijd

Ronald Koeman staat zaterdagavond voor de eerste keer langs de lijn als trainer van Barcelona in tijdens de oefenwedstrijd tegen Gimnàstic de Tarragona en de oefenmeester zal tijdens dat duel geen beroep doen op Luis Suárez. De routinier wordt al langere tijd in verband gebracht met een vertrek en maakt geen deel uit van de wedstrijdselectie.

Suárez heeft van Koeman te horen gekregen dat hij mag vertrekken, al is dit volgens berichtgeving van RAC1 die eerder op de zaterdag naar buiten kwam meer een keuze geweest van de club dan van de trainer. De coach heeft desondanks zaterdag geen plek voor Suárez, die naar verluidt een groot deel van de trainingen individueel moet invullen.

Naast de Uruguayaan is er ook geen plek voor Arturo Vidal in de wedstrijdselectie. De Chileen is zo goed als rond met Internazionale wat betreft een transfer en hij wacht nu op de definitieve afwikkeling van de deal. Lionel Messi is wel van de partij: de sterspeler sloot zich begin deze week na het afwikkelen van zijn transfersoap voor het eerst weer aan bij de training en maakt meteen deel uit van de selectie.

Koeman doet verder een beroep op onder meer landgenoot Frenkie de Jong en de nieuwkomers Pedri en Trincão. Ook talenten als Arnau Tenas, Iñaki Peña, Konrad de la Fuente, Ilaix Moriba en de teruggekeerde Juan Miranda maken deel uit van de selectie voor het duel dat zaterdag om 18.00 uur van start gaat. Miralem Pjanic ontbreekt overigens nog: de aanwinst heeft pas net weer de training hervat na een positieve coronatest.