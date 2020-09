Ajax houdt basisrugnummers vrij en meldt promotie voor Gravenberch en Timber

Ajax begint zondag met een bezoek aan Sparta Rotterdam aan het nieuwe Eredivisie-seizoen en de Amsterdammers hebben in de aanloop naar dat duel de rugnummers voor het aankomende seizoen bekendgemaakt. Het meest opvallend is de ‘promotie’ van Ryan Gravenberch en Jurriën Timber, die met respectievelijk nummer 8 en nummer 2 op hun rug gaan spelen.

Timber neemt het nummer 2 over van Perr Schuurs, die op zijn beurt het nummer 3 van de naar Brighton & Hove Albion vertrokken Joël Veltman krijgt. De achttienjarige Gravenberch krijgt het nummer 8 dat de afgelopen twee seizoenen voor Carel Eiting was. Laatstgenoemde lijkt Ajax in de komende weken op huurbasis nog te gaan verlaten.

De nummers 5 en 6, normaal gesproken weggelegd voor beoogde basisspelers, hebben (nog) geen nieuwe eigenaars gekregen sinds het vertrek van Kik Pierie en Donny van de Beek. De teruggekeerde routinier Maarten Stekelenburg heeft met het rugnummer 1 het nummer gekregen van de doelman die normaliter eerste keus is onder de lat. André Onana geeft er echter de voorkeur aan om met het voor hem vertrouwde nummer 24 verder te gaan.

Nieuwkomers Mohammed Kudus en Antony gaan met respectievelijk nummer 20 en nummer 39 op hun rug spelen. Lasse Schöne was de laatste drager van het nummer 20, maar hij vertrok voor de start van het afgelopen seizoen naar Genoa. Daley Blind houdt zijn nummer 17, terwijl andere beoogde basisspelers als Lisandro Martínez en Nicolás Tagliafico blijven spelen met 21 en 31.

De rugnummers bij Ajax voor het aankomende seizoen:

1. Maarten Stekelenburg

2. Jurriën Timber

3. Perr Schuurs

4. Edson Álvarez

7. David Neres

8. Ryan Gravenberch

9. Klaas-Jan Huntelaar

10. Dusan Tadic

11. Quincy Promes

12. Noussair Mazraoui

16. Kjell Scherpen

17. Daley Blind

18. Jurgen Ekkelenkamp

19. Zakaria Labyad

20. Mohammed Kudus

21. Lisandro Martínez

22. Carel Eiting

23. Lassina Traoré

24. Andre Onana

27. Noa Lang

28. Sergiño Dest

31. Nicolás Tagliafico

33. Dominik Kotarski

39. Antony