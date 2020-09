Depay oogst forse kritiek: ‘Hij zat duidelijk met zijn hoofd ergens anders’

Memphis Depay heeft vrijdagavond geen goede beurt gemaakt tijdens de Ligue 1-wedstrijd tussen Girondins Bordeaux en zijn werkgever Olympique Lyon. De Oranje-international was twee weken geleden tijdens de seizoensopener tegen Dijon nog goed voor een hattrick, maar slaagde er in Bordeaux niet in om het net te vinden. De verrichtingen van Depay tijdens het in een 0-0 gelijkspel geëindigde duel kunnen op negatieve beoordelingen rekenen in de Franse pers.

“We zagen niet dezelfde Memphis als voor de interlandonderbreking. Hij ging nooit mee in het juiste tempo, was te individualistisch, ongeïnteresseerd of geïrriteerd, de Nederlandse spits zat niet in de wedstrijd”, schijft L’Équipe, dat Depays optreden met een 3 beoordeelt. Volgens de invloedrijke Franse sportkrant hebben de geruchten over een naderende transfer naar Barcelona hun invloed op het spel van de aanvaller.

“De houding en lichaamstaal van de voormalig Manchester United-aanvaller verraadden een hoop. In Bordeaux lieten zijn nonchalance, zijn overbodige dribbels, zijn teleurgestelde mimiek en zijn blikken richting de hemel zien dat hij met zijn hoofd ergens anders zat.” Foot Mercato is met een 3,5 niet veel positiever over het optreden van Depay: “De Lyon-aanvoerder, die de twee aanvallers moest ondersteunen, was lastig met zijn positionering en zijn pressing.”

“We verwachten echter meer van een Barcelona-doelwit dat niet erg gevaarlijk werd in het Matmut Atlantique, met een schot van te grote afstand, een gebrek aan spontaniteit en moeilijkheden om zijn twee aanvallers te bereiken.” Ook Maxifoot had met een 4 een laag cijfer over voor het spel van Depay, die in de 73e minuut werd vervangen door Tino Kadewere: “In het begin van de wedstrijd was hij nog aanspeelbaar en beweeglijk. De Lyon-aanvoerder had vervolgens tot de pauze echter minder invloed. Na de rust kwam hij terug met de beste bedoelingen, maar slaagde hij er niet in om een beslissende rol te spelen.” Depays mede-aanvallers Moussa Dembélé en Karl Toko-Ekambi kwamen er met cijfers die rond de 3 en 3,5 fluctueren overigens niet veel beter af in bovengenoemde media.