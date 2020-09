RAC1 schijnt ander licht op rol Koeman: ‘De club wil juist niet met je verder’

Luis Suárez kreeg onlangs in een kort telefoongesprek van Ronald Koeman te horen dat hij niet meer in de plannen voorkomt bij Barcelona. De Uruguayaan wordt sindsdien nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek uit het Camp Nou, met Juventus als meest nadrukkelijke gegadigde. Ruim drie weken voor het einde van de transferperiode is er echter nog altijd geen oplossing voor de situatie van de routinier in zicht en een langer verblijf van Suárez behoort nog steeds tot de mogelijkheden.

AS meldt dit weekend dat Suárez zelf ‘alle kaarten in handen heeft’. De 33-jarige spits ligt nog een jaar vast bij Barcelona en in deze verbintenis is opgenomen dat zijn contract automatisch met een jaar verlengd wordt als hij aankomend seizoen minstens zestig procent van de minuten speelt die Barcelona op het veld staat. Zijn goede vriend Lionel Messi maakte onlangs bovendien ook bekend nog een jaar te blijven, waardoor er van een ‘isolatie’ van Suárez in de kleedkamer geen sprake is.

Suárez lijkt bovendien te kunnen rekenen op de steun van de nieuwe trainer. Door de manier waarop Koeman het bericht dat de aanvaller mag vertrekken in een kort en zakelijk telefoongesprek overbracht, leek het alsof het om een keuze ging van de oefenmeester. Het Catalaanse radiostation RAC1 meent echter te weten dat dit niet het geval is: “Wat mij betreft mag je blijven, het is de club die niet met je verder wil”, zou Koeman Suárez hebben medegedeeld.

Doordat Barcelona zolang hij blijft geen geld heeft om andere spitsen aan te trekken en hij het vertrouwen van Koeman heeft, gaat Suárez ervan uit dat hij ook aankomend seizoen genoeg minuten zal maken. Als het wel van een transfer komt, verwacht de aanvaller er geen euro op achteruit te gaan. Barcelona zal in dat geval met een manier op de proppen moeten komen om zijn contract te ontbinden, of hem moeten verkopen aan Juventus of het eveneens geïnteresseerde Atlético Madrid. Hier kan hij eveneens en fors salaris gaan opstrijken.

Barcelona wil juist van Suárez af om zijn salaris uit de boeken te schrappen, maar dit lijkt nog geen eenvoudige klus te gaan worden. Eerder werd al wel afscheid genomen van Ivan Rakitic, die terug is gekeerd naar Sevilla. Arturo Vidal, een andere grootverdiener, is op zijn beurt naar alle waarschijnlijkheid op weg naar Internazionale.