Talent dreigt te verpieteren bij Ajax: ‘Ik zou mijn Rolex elke dag omdoen’

Het seizoen van de waarheid lijkt aangebroken voor Noa Lang bij Ajax. De aanvallende middenvelder annex aanvaller klopt al enkele jaren aan de deur, maar de concurrentie is groot en hij werd afgelopen seizoen niet voor niets aan FC Twente uitgeleend. Een vertrek op huurbasis lijkt op dit moment echter niet waarschijnlijk. Stiefvader Nourdin Boukhari zou het zonde vinden als Lang weinig minuten gaat maken in de Eredivisie en vindt de huidige situatie aan de ene kant ook wel krom. “Vorig jaar was het ook al een beetje zo.”

“Als je niet altijd bij Jong Ajax mag spelen, je niet verhuurd mag worden, maar je elke keer op de bank zit en elke keer vijf of tien minuten mag invallen en alleen mag spelen als iemand geschorst of geblesseerd is, moet je wel mentaal sterk zijn”, vertelt Boukhari in gesprek met Ajax Showtime. De oud-aanvaller hamert er bij zijn stiefzoon dan ook op dat zijn mentaliteit goed moet zijn en dat hij elke dag moet willen leren. “En dat hij uiteindelijk zijn kansen krijgt om tien duels achter elkaar in de basis te spelen. Toch is het krom dat je bepaalde dingen aangeeft, maar je hem niet gebruikt.”

Boukhari gebruikt een metafoor. “Het is net als met een Rolex. Als ik een Rolex van 20.000 euro zou hebben, zou ik die niet thuis in de la laten liggen, maar elke dag omdoen.” Met Dusan Tadic, Antony, Quincy Promes, Zakaria Labyad en David Neres is er veel concurrentie voor Lang, die in de optiek van Ten Hag niet een nummer tien maar meer een buitenspeler is. “Aan de buitenkant is hij wel dreigender en in de afgelopen jaren heeft hij daar altijd gespeeld. In de jeugd van Feyenoord speelde hij echter altijd op tien.”

“Hemzelf maakt het niet uit waar hij speelt, als hij maar speelt. Hij wil negentig minuten spelen. Dat is voor hem het belangrijkste.” Boukhari denkt dat Promes de nummer tien van Ajax gaat worden, ook al lijkt Lang qua speelstijl het meest op de vertrokken Hakim Ziyech. “Ik denk dat Ten Hag met Promes op die positie kiest voor zijn diepte en snelheid. Hij is ook een international en vorig jaar was hij niet voor niets topscorer. Maar misschien gaat Ten Hag wel gebruik maken van Noa.”

Boukhari zou het zonde vinden als Lang niet verhuurd kan worden als hij de komende weken daadwerkelijk geen uitzicht op speeltijd heeft. “Voor de Eredivisie zou het een genot zijn als hij wekelijks zou spelen. Bij FC Twente kon hij minuten maken en zichzelf laten zien. De mensen weten dan: Noa kan goed voetballen. Het zou zonde zijn als zo’n jongen, die in groei en bloei is, weinig minuten maakt in de Eredivisie. Het is afwachten, maar ik denk dat het wel goed gaat komen met Noa.”