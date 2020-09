NAC Breda laat Sydney van Hooijdonk transfervrij vertrekken

De wegen van Sydney van Hooijdonk en NAC Breda gaan scheiden, zo meldt BN DeStem zaterdag. De Keuken Kampioen Divisie-club liet Finn Stokkers vrijdag naar RKC Waalwijk gaan en haalde Mario Bilate van de Waalwijkers als diepste spits ervoor terug. Maurice Steijn heeft ook Lex Immers nog als tweede optie achter de hand en dus blijft de twintigjarige Van Hooijdonk ondanks het vertrek van Stokkers geen aanspraak maken op een basisplaats.

Het management van Van Hooijdonk verzekert dat met de directie van NAC is afgesproken dat hij transfervrij mag vertrekken uit het Rat Verlegh Stadion, ondanks een nog een jaar doorlopend contract. Algemeen directeur Mattijs Manders houdt zich op de vlakte. “Mocht iemand zich melden dan bekijken we de situatie. Verder wil ik er niks over zeggen”, benadrukt de sportbestuurder aan het regionale dagblad.

Van Hooijdonk vindt dat hij wekelijks moet spelen om te groeien als voetballer. Met invalbeurten neemt hij geen genoegen meer en zijn doelpunt als invaller in de 0-2 winst op Helmond Sport sterkte de zoon van oud-voetballer Pierre van Hooijdonk in de gedachten dat hij klaar is voor een basisplaats. “Hij heeft gevraagd of hij eventueel naar een andere club kan kijken”, erkent Steijn. “Omdat ik hem niet kan garanderen dat hij wekelijks speelt, zijn wij bereid mee te denken met een vertrek als iedereen daar beter van wordt."

Van Hooijdonk speelde jarenlang ‘gewoon’ bij de amateurs, totdat hij op zijn zestiende alsnog werd gescout door NAC. Hij maakte in 2018/19 zijn debuut in de hoofdmacht en kwam tot twaalf invalbeurten in de Eredivisie. De aanvaller schommelde vorig seizoen in de Keuken Kampioen Divisie tussen basis en bank: elf basisplaatsen, veertien invalbeurten en zes treffers.