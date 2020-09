Wim Kieft komt woorden tekort: ‘Iedereen verbleekt bij zijn loopbaan’

Wim Kieft keek afgelopen week zijn ogen uit bij het Nations League-duel tussen Zweden en Portugal (0-2). Cristiano Ronaldo nam beide treffers voor zijn rekening en brak daarmee als eerste Europese voetballer ooit de barrière van honderd interlandgoals: 100 en 101. Alleen de Iraniër Ali Daei (109) was vaker trefzeker. Enkele dagen eerder had Portugal zonder de vedette met 4-1 van Kroatië gewonnen. “Dan weet Ronaldo dat er een discussie wordt aangezwengeld als hij drie dagen later niet levert tegen Zweden”, verzekert Kieft.

"Daar haalt hij zo veel motivatie uit dat de power ervan af spatte in Stockholm." Ronaldo schoot op slag van rust een vrije trap vanaf ruim twintig meter schitterend in de linkerbovenhoek. “Geweldig als je die opperste concentratie ziet bij die vrije trap. Hij lijkt zichzelf continu in te prenten: deze moet erin, deze móét erin”, vertelt Kieft zaterdag in zijn column in De Telegraaf. “Hoewel iedereen weet dat Ronaldo en vrije trappen niet altijd een even gelukkige combinatie is. Juist als hij het moet laten zien, gebeurt het en vliegt die bal erin. Daarmee was z’n bewijsdrang allerminst gestild en scoorde hij nog een topgoal.”

Ronaldo was een kleine twintig minuten voor tijd opnieuw trefzeker op Zweedse bodem. Hij plaatste de bal vanaf de rand van het zestienmetergebied fraai in de rechterbovenhoek. Kieft is ervan overtuigd dat Ronaldo alles op alles zet om het wereldrecord van Daei te breken. “‘Die 109 zijn geen obsessie voor me’, hoorde ik hem zeggen. Wel degelijk hoor. Ronaldo motiveert zich continu door iedere keer nieuwe doelen te stellen en zo het beste uit zichzelf te halen. Daarom staat hij zolang aan de top. Op Lionel Messi na verbleekt iedereen bij zijn carrière. Ook Neymar en Kylian Mbappé. Ronaldo’s gretigheid is ongekend.”

“Weliswaar is hij 35 jaar, van geest is hij nog zo jong. Reken maar dat z’n volgende doelen zijn om op het EK in 2021 en een jaar later op het WK te schitteren. Iedereen moet blij zijn dat we voorlopig nog van het fenomeen Ronaldo kunnen genieten. Iemand die ook op z’n 37e nog de beste van de wereld wil zijn.” Van zijn 101 doelpunten als international maakte Ronaldo er 55 met de rechtervoet. De Portugees kopte de bal 24 keer tegen de touwen en trof 22 keer raak met links. Hij zette bij de nationale ploeg 11 penalty’s om en scoorde tien keer uit een vrije trap.