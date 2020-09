SC Cambuur dondert van roze wolk af; Saibari waarschuwt Jong Ajax

SC Cambuur heeft vrijdagavond een enigszins verrassende nederlaag geleden. Na twee zeges in de eerste twee wedstrijden van de Keuken Kampioen Divisie én een doelsaldo van 9-1 leek het team van trainer Henk de Jong dé favoriet in het thuisduel met Go Ahead Eagles, maar het bezoek stapte desalniettemin als winnaar van het veld: 0-2. Jong PSV herstelde zich tegelijkertijd van de smadelijke 1-6 nederlaag tegen Excelsior, terwijl NEC dankzij een overwinning op Ajax de eerste punten van het nieuwe seizoen binnen heeft.

SC Cambuur - Go Ahead Eagles 0-2

Een ingestudeerde vrije trap in de zevende minuut bleef Cambuur bijna heel de wedstrijd achtervolgen. Erkan Eyibil gaf voor uit een vrije trap en zette daarmee drie medespelers alleen voor Sonny Stevens. Sam Beukema legde af op Jeroen Veldmate, die beheerst binnenschoot: 0-1. Go Ahead hield de rijen goed gesloten en loerde op de counter, maar Cambuur bleef jacht maken op de 1-1. Jay Gorter was attent op pogingen van Issa Kallon en Mees Hoedemakers en een bal van Robert Maulun ging net naast de paal. Richting de rust kopte Robert Mühren de bal in de handen van Gorter.

De bezoekers uit Deventer kenden een droomstart aan de tweede helft. Bradly van Hoeven werd strak aangespeeld door Jeroen Veldmate, omspeelde Jasper ter Heide en schoot onberispelijk raak in de verre hoek: 0-2. Het werd vervolgens wat onvriendelijker binnen de lijnen, met vier gele kaarten in slechts vijf minuten tijd, maar het scorebord in Leeuwarden kwam niet meer in beweging. GA Eagles komt op vier punten uit twee duels en speelt over een week in eigen huis tegen Jong Ajax; SC Cambuur wacht een dag later een uitduel met TOP Oss.

Jong AZ - Jong PSV 1-4

Na drie minuten spelen liepen de Eindhovense beloften reeds achter de feiten aan. De ploeg van Peter Uneken verdedigde heel matig, waarna Mohamed Taabouni op aangeven van Des Kunst kon scoren: 1-0. Het leek ook de ruststand te worden, maar op slag van rust ging de bal op de stip. Een tackle van Fons Gemmel was niet op de bal en de offensieve actie van Shurandy Sambo leverde een strafschop op. Richard Ledezma faalde niet: 1-1.

Jong PSV was desastreus aan de eerste helft begonnen, maar al snel na de pauze zorgde Ismael Saibari met zijn eerste goal voor de Eindhovenaren voor de 1-2. De van KRC Genk overgenomen aanvaller tekende na 67 minuten én 77 minuten spelen ook voor de derde én vierde treffer van de Eindhovenaren: 1-3 en 1-4. Jong PSV lijkt zodoende klaar voor de clash van dinsdag met Jong Ajax, dat na twee wedstrijden nog geen punt heeft verzameld.

NEC - Jong Ajax 2-1

Het team van trainer Rogier Meijer had negentien minuten nodig om aan de leiding te gaan. Rens van Eijden kopte via de grond raak na een hoekschop van Jordy Bruijn: 1-0. NEC had in de eerste helft diverse mogelijkheden om met een ruimere voorsprong de rust in te gaan, maar pogingen van Ayman Sellouf misten precisie en ook Dominik Kotarski liet zich gelden. De doelman van Jong Ajax bleef op de been oog in oog met Ole Romeny, Sellouf en Elayis Tavsan. Aan de andere kant redde Norbert Alblas goed op een inzet van Kenneth Taylor.

Volgens Hans Kraay junior is deze geweldige actie van Naci Ünüvar 'volledig in de geest van Appie Nouri' ?? Geplaatst door voetbalzone op Vrijdag 11 september 2020

In de tweede helft hielden NEC en Jong Ajax elkaar lang in evenwicht. Kotarski redde goed op een harde vrije trap van Bruijn en Alblas had een antwoord op een schot van Brian Brobbey. Tien minuten voor tijd viel de gelijkmaker. Iedereen bij NEC dacht aan buitenspel, maar Giovanni schoof de bal binnen: 1-1. De vreugde bij Jong Ajax was van korte duur. Twee minuten later ging Bruijn na een duel met Youri Regeer naar de grond en hij nam zelf de toegekende strafschop: 2-1. NEC speelt komende dinsdag een uitwedstrijd tegen FC Volendam.