Memphis Depay kan stempel niet drukken in mogelijk afscheidsduel

Olympique Lyon is vrijdagavond op bezoek bij Girondins Bordeaux niet verder gekomen dan een doelpuntloos gelijkspel (0-0). Les Gones speelden een matige wedstrijd, waarin kansen op doelpunten schaars waren. Ook Memphis Depay, die volgens diverse internationale media persoonlijk akkoord is met Barcelona, kon zich niet onttrekken aan de malaise.

Depay begon in de punt van de aanval, geflankeerd door Moussa Dembélé en Karl Toko Ekambi. Ondanks de wat offensievere opstelling van Lyon, dat normaliter met slechts twee aanvallers speelt, slaagde de ploeg van Rudi Garcia er nauwelijks in om gevaarlijk te worden. Het enige wapenfeit van Depay in de eerste helft was een schot in de derde minuut dat hoog over ging.

Vlak na rust dook Depay gevaarlijk op in de zestien van Bordeaux, maar op het laatste moment werd hem de bal ontfutseld door een verdediger. Even later zag de spits van Oranje een schot van buiten de zestien geblokt worden. Nadat Depay een vrije trap in de muur had geramd, werd hij in de 73ste minuut gewisseld voor Tino Kadewere. Ploeggenoot Houssem Aouar was nog het dichtst bij een mogelijk winnende treffer, maar de sterspeler van Lyon raakte na een knappe individuele actie de paal.