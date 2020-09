Bas Nijhuis voorspelt veel meer strafschoppen in Eredivisie en KKD

De regels omtrent handsballen in het voetbal zijn vanaf dit seizoen veranderd, zo vertelt scheidsrechter Bas Nijhuis vrijdagavond in Veronica Inside. Indien een verdediger zijn armen níet naast zijn lichaam houdt, krijgt hij vanaf nu een strafschop tegen als hij de bal op zijn arm of hand krijgt. Dat geldt niet voor het bovenste gedeelte van de arm (zie onderstaande afbeelding ter verduidelijking). De nieuwe regels gelden zowel nationaal als internationaal.

Er is al jaren veel discussie over handsballen in het voetbal. De regel was jarenlang dat er sprake moet zijn van voorwaardelijke opzet, maar dat gaat nu van tafel. "Afgelopen jaar was het al zo dat aanvallend hands, opzettelijk of onopzettelijk, afgekeurd werd, dat was voor ons al super makkelijk", zegt Nijhuis. "Nu wordt het verdedigend ook duidelijker. Als een speler zijn armen naast zijn lichaam heeft is er niks aan de hand. Maar maakt de speler zich breed, dus de armen van zich af, dan is alles hands vanaf de oksel eigenlijk. Ook als het onopzettelijk is."

Nijhuis hoopt dat de discussie door de nieuwe regel zal afnemen. "Ook voor de VAR wordt het een stuk makkelijker", zegt de arbiter. "Je zat daar als VAR en je kunt eigenlijk beide situaties steunen. De ene wedstrijd geef je een strafschop, en de andere wedstrijd niet. Dat maakte het moeilijk. Er gaan nu wel veel meer penalty's komen, denk ik. Je kunt die arm er ook niet afhakken. Dus dat gaat gebeuren."

Ook de regel omtrent keepers die te vroeg van de lijn komen bij penalty's verandert. "Vorig jaar was dat direct een gele kaart. Nu hebben ze gezegd: doelmannen krijgen niet direct geel, maar eerst een vermaning. Dan wordt het niet direct bestraft. En: als de bal naast gaat, of tegen de paal, dan wordt de strafschop niet overgenomen, ook niet als de keeper te vroeg van de lijn komt. Tenzij de doelman de strafschopnemer echt beïnvloed, door bijvoorbeeld extreem ver uit te komen."