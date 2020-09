Derksen stoort zich enorm bij Oranje: ‘Een camerabewuste pseudo-acteur’

Johan Derksen heeft vrijdagavond bij de comeback van Veronica Inside fel afgegeven op Memphis Depay. De analist van het praatprogramma vond de spits van Oranje in de wedstrijden tegen Polen (1-0 winst) en Italië (0-1 verlies) absoluut geen sterke indruk maken. Ook aan de houding van de aanvaller van Olympique Lyon heeft Derksen zich mateloos gestoord.

"Er is een soort hype bezig dat we Memphis een wereldvoetballer moeten vinden. Hij wordt afgeschilderd als 'de nieuwe Lionel Messi'", opent Derksen zijn betoog. "Maar ik zit nu twee wedstrijden naar hem te kijken, en dan denk ik: het is een camerabewuste pseudo-acteur. Met zijn hele houdinkje, de tatoeages, kousjes naar beneden: 'de grote man'. Maar als je je zo opstelt, met die arrogante houding, laat het dan zien."

Depay speelt in het Nederlands elftal in de punt van de aanval, maar laat zich veelvuldig uitzakken. "Die vrije rol vult hij helemaal niet in dienst van het elftal in", vindt Derksen. "Hij is geen aanspeelpunt, hij loopt altijd naar de bal toe, gaat nooit diep. Ik denk: zo heb je niks aan Memphis, met al zijn kwaliteiten." Wim Kieft interrumpeert vervolgens en stelt dat Depay een aantal hele goede acties had in de wedstrijd tegen Polen. "Eén, één heb ik er geteld", zegt Derksen.

Kieft is het wel met Derksen eens dat Depay zijn kwaliteiten niet optimaal benut. "Hij komt veel te veel 'in de bal'", aldus de oud-spits. "Het is ook een beetje overmoed. Je moet als trainer dan gewoon zeggen: 'dat moet je niet doen. Je moet gewoon diep wegblijven, en dan in balbezit komen.' Hij had een geweldige actie waarbij hij hem met buitenkant rechts meegaf (aan Frenkie de Jong, die vervolgens op de paal schoot, red.). Natuurlijk kan hij heel goed voetballen, maar het is een mannetje."

Derksen vindt dat de volgens hem matige optredens van Depay ook interim-bondscoach Dwight Lodeweges aan te rekenen zijn. "Er werd niet gecorrigeerd. In die twee wedstrijden is er geen speler gecorrigeerd", besluit de analist.