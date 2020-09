Erik ten Hag verklapt: ‘We hebben daar afspraken over met spelers’

Erik ten Hag weet niet of Ajax na Hakim Ziyech en Donny van de Beek nog meer sleutelspelers kwijtraakt. De kans is aanwezig dat spelers als André Onana en Nicolás Tagliafico deze transferperiode nog vertrekken, maar naar verwachting is het tweetal er zondag 'gewoon' bij tijdens de seizoensouverture tegen Sparta Rotterdam. Ten Hag weet dat een club als Ajax altijd zijn beste spelers kan verliezen.

In een interview met Ajax TV wordt de oefenmeester geconfronteerd met het feit dat het voltallige middenveld van het succesvolle seizoen 2018/19, bestaande uit Frenkie de Jong, Lasse Schöne en Van de Beek, inmiddels is vertrokken. "Dat is Ajax", weet Ten Hag. "Er zal een ander middenveld opstaan dat net zo succesvol kan worden, maar daar moeten we hard voor werken." Evenwel voegt de trainer eraan toe dat hij in de slotfase van de transfermarkt geen spelers meer wil zien vertrekken.

"Als trainer, als club, moeten we een keer gaan zeggen dat er niemand meer weg kan", beaamt hij. "Dat zit in ons hoofd en we hebben daar afspraken over gemaakt met spelers." Over de inhoud van die afspraken doet Ten Hag geen uitspraken, maar het lijkt erop dat Ajax heeft vastgelegd tot welke datum spelers kunnen weggaan. "We hebben alle respect en waardering voor hun wensen, maar uiteindelijk moeten we ook aan onszelf denken. Willen wij weer een succesvol team? Dan kan het niet zo zijn dat er op het laatste moment nog sterkhouders vertrekken", maakt hij duidelijk. De transferperiode loopt door tot 5 oktober.

Ten Hag zegt verder nog geen afscheid te hebben genomen van Van de Beek, die begin deze maand zijn transfer naar Manchester United afrondde. "Het officiële moment waarop ik hem in de ogen kon kijken, was er nog niet", geeft hij aan. "De definitieve overgang was op het moment dat hij bij het Nederlands elftal was. We hebben nog wel contact gehad en kijken terug op een prettige en heel succesvolle samenwerking. We hebben samen heel mooie dingen gedaan. Hij behoort tot een elftal dat in de hoofden van mensen zal blijven. Hij heeft historie geschreven met dat team. Hij gaat naar een mooie club en we wensen hem alle succes."