‘Ronald Koeman geeft jawoord voor afkoopsom van 400 miljoen euro’

Ansu Fati komt voor in de plannen van Ronald Koeman bij Barcelona. Volgens ESPN heeft de zeventienjarige aanvaller te horen gekregen dat hij komend seizoen een rugnummer krijgt toebedeeld en deel zal uitmaken van de selectie van de grootmacht uit LaLiga. Bovendien wordt zijn contractuele afkoopsom opgevoerd van 170 naar 400 miljoen euro, om geïnteresseerde clubs af te schrikken.

De verhoging van de contractuele afkoopsom gebeurt automatisch, op basis van een afspraak die Barcelona en Fati maakten in oktober 2019. Destijds werd besloten dat de jeugdexponent een nieuw contract zou krijgen indien hij onderdeel zou zijn van de selectie in het seizoen 2020/21. Het is echter niet bekend of andere contractuele voorwaarden eveneens zullen veranderen. ESPN beweert op basis van een bron binnen de club dat Koeman 'verguld' is met de aanwezigheid van Fati.

Op het Ciutat Esportiva Joan Gamper, het sportcomplex van Barcelona, wordt Fati gezien als een rijzende ster met een grote toekomst. De jongeling wordt in de gaten gehouden door 'grote clubs met eigenaars die miljardair zijn', maar Barcelona wil hem het gevoel geven belangrijk te zijn voor de club. Koeman hecht er waarde aan dat hij Fati op meerdere posities in de aanval kan posteren. Vorig seizoen speelde hij in 27 van zijn 33 officiële duels als linksbuiten; verder opereerde hij in de punt, als rechtsbuiten en zelfs een keer als rechtermiddenvelder.

Fati, die zaterdag vanwege een heupblessure ontbreekt in de officieuze seizoensouverture tegen Gimnàstic de Tarragona, kan echter nog wel concurrentie krijgen van een nieuwe aanvaller. Donderdag meldde Mundo Deportivo dat er binnen de clubs twijfels bestaan of het nodig is om Memphis Depay vast te leggen, daar Fati zich snel ontwikkelt, maar volgens de berichtgeving van ESPN hoeft er geen verband te bestaan tussen het aanblijven van de tiener en het aantrekken van de Oranje-international. De toekomst van Luis Suárez is nog ongewis.