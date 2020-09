Branislav Ivanovic kiest voor verrassende club bij rentree in Premier League

Branislav Ivanovic staat op het punt om terug te keren in de Premier League. West Bromwich Albion gaat zich op zeer korte termijn versterken met de 36-jarige centrumverdediger, zo laat manager Slaven Bilic vrijdagmiddag weten tijdens de persconferentie in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Leicester City van komende zaterdag. Het is mogelijk een ‘kwestie van uren’ voordat Ivanovic gepresenteerd wordt bij de promovendus.

“Het is heel dichtbij. Natuurlijk zou hij een geweldige aanwinst voor ons team zijn, dat nieuw is in de Premier League. Hij is fit en heeft tijdens zijn carrière alles al voor elkaar gekregen, dus het zou fantastisch zijn. Ik hoop dat het snel afgerond wordt, mogelijk al binnen een aantal uur. Niet alleen qua ervaring is hij een aanwinst, maar ook qua kwaliteit. Kwaliteit is uiteraard de belangrijkste reden om spelers binnen te halen, ons team moet er beter van worden”, zo tekent Goal op uit de mond van Bilic tijdens de persconferentie.

“Hij gaat een geweldige invloed hebben. Niet alleen op de verdedigers, maar op de hele selectie. Daarom stond hij bovenaan ons verlanglijstje. Ik hoop dat het vandaag nog kan worden afgerond”, benadrukt de oefenmeester. Ivanovic was deze zomer transfervrij, nadat zijn contract bij Zenit Sint-Petersburg afliep. De ervaren rechtsback annex centrumverdediger werd in de winter van 2017 opgepikt bij Chelsea en beleefde met onder meer twee landstitels een bekertriomf een succesvolle periode in Rusland.

Het leek er een maand geleden nog op dat Ivanovic naar Everton zou gaan verkassen, dat de voorkeur kreeg boven Rode Ster Belgrado. “Ik zal mijn carrière waarschijnlijk gaan voortzetten bij Everton. Ik heb een goede aanbieding ontvangen”, sprak de 105-voudig Servisch international, die tussen 2008 en 2017 al voor Chelsea in Engeland speelde en met the Blues onder meer de Champions League, de Europa League en drie keer de Premier League won. Ivanovic keert nu dus inderdaad terug in de Premier League, alleen niet bij Everton, maar bij het vorig seizoen gepromoveerde West Bromwich Albion.