Langgekoesterde wens Griezmann komt eindelijk uit bij Barcelona

Philippe Coutinho is na een seizoen op huurbasis bij Bayern München teruggekeerd bij Barcelona, maar dat betekent niet dat hij het shirt met rugnummer 7 mag aanhouden. Barcelona maakt in een video op social media namelijk bekend dat Antoine Griezmann komend seizoen met dit nummer gaat spelen. De Franse aanvaller probeerde dit nummer vorig seizoen al te bemachtigen, maar de regels van de Spaanse voetbalbond lieten dat destijds niet toe.

De regels in Spanje schrijven voor dat spelers tijdens een seizoen niet van rugnummer mogen veranderen. Griezmann probeerde het wel aan het begin van de jaargang 2019/20, toen Coutinho het tricot met nummer 7 nog in handen had in Barcelona. De aanvallende middenvelder vertrok korte tijd later als huurling richting Bayern. Desondanks was het Griezmann niet gegeven om zijn shirt met nummer 17 in te ruilen.

Griezmann plaatste in juli al een veelzeggend Twitter-bericht over zijn wens om het shirt met nummer 7 over te nemen. De aanvaller verbond zijn verlangen aan de zeven miljoen volgers op het social media-kanaal. Hij tagde daarnaast het officiële account van Barcelona in zijn tweet, wat er op leek te duiden dat het Griezmann menens is. Twee maanden later lijkt zijn wens in vervulling te gaan, gezien het filmpje dat Barcelona zelf op Twitter post.

Het is nog niet bekend welk nummer Coutinho krijgt toegewezen. Een eventueel ander rugnummer hoeft geen desastreuze gevolgen te hebben voor de Braziliaanse middenvelder. Zaakwaarnemer Kia Joorabchian verklapte eerder deze week tegenover talkSPORT dat trainer Ronald Koeman telefonisch de belofte had gedaan aan Coutinho dat hij komend seizoen een eerlijke kans zou krijgen.