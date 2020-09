Advocaat kijkt reikhalzend uit naar Veronica Inside en steunt Derksen

De populaire voetbaltalkshow Veronica Inside gaat vrijdagavond weer van start en Dick Advocaat kijkt ook in het nieuwe seizoen naar het veelbesproken programma. De Feyenoord-trainer verwacht dat veel mensen zijn voorbeeld zullen volgen. "John de Mol zal toch ook wel gelukkig zijn dat die drie weer terug zijn, of niet?", zo zegt hij vrijdag op de persconferentie voorafgaand aan het uitduel van Feyenoord met PEC Zwolle van zaterdag.

Advocaat verwacht niet dat er snel weer ruzie zal zijn tussen presentator Wilfred Genee en analisten René van der Gijp en Johan Derksen. "Die drie moeten lekker zichzelf blijven", wordt de coach in Rotterdamse dienst geciteerd door onder meer De Telegraaf. Advocaat vindt echter wel dat de heren uitzendingen niet uitgebreid moeten voorbereiden, zoals in juni het geval was met de uitzending over racisme. "Het is precies wat Johan deze week in de krant vertelde. Niks voorbereiden en laat die mannen daar praten. Geef ze alsjeblieft de vrijheid."

Advocaat herhaalt: 'Er moet echt nog wat bij willen we kampioen worden'

De Feyenoord-coach is blij dat de Eredivisie weer begint. "Dat trainen kwam bij iedereen de keel uit op zeker moment", doelt hij op de bijzonder lange voorbereiding op de nieuwe jaargang. "Ik vond het vroeger als speler al vreselijk om een paar weken voorbereiding te hebben. Gelukkig had Feyenoord alles goed georganiseerd. Vooral die wedstrijden tegen Duitse ploegen. Als je tegen Dortmund speelt, weet je dat je niks cadeau krijgt."

Advocaat put hoop uit de sterke reeks van afgelopen seizoen, voordat de coronacrisis het voetbal stillegde. "Nou, ik heb een hoop wedstrijden teruggezien in de coronaperiode. We hebben ook een aantal keren geluk gehad", waakt de 72-jarige coach voor al teveel optimisme in De Kuip. "Maar als je 21 wedstrijden niet verliest, heb je het goed gedaan. Hoe we weer in zo’n goede flow kunnen komen? Dat is heel simpel. Meteen wedstrijden gaan winnen. Dat geeft een flow."