Ten Hag juicht metamorfose bij Ajax toe: ‘Van hele lieve jongen naar pitbull’

Perr Schuurs heeft een sterke voorbereiding achter de rug en het lijkt zeer aannemelijk dat de centrumverdediger zondag aan de aftrap verschijnt bij Ajax in de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. De pas twintigjarige mandekker staat er in ieder geval goed op bij trainer Erik ten Hag, die de ontwikkeling van Schuurs vrijdagmiddag op de persconferentie onder de loep nam.

De zelfkritische Schuurs weet heel goed dat hij afgelopen seizoen enkele steken liet vallen tijdens wedstrijden van Ajax. De Limburger heeft in aanloop naar de nieuwe jaargang echter de knop omgezet. "Ik denk dat ik soms te lief was in de duels", analyseert Schuurs tegenover FOX Sports. "Als je kijkt naar de wedstrijd tegen AZ (toen hij in de slotfase werd afgetroefd door Myron Boadu, red.), dan was het gewoon allemaal veel te makkelijk. Dat moet eruit. In de voorbereiding heb ik dat zeker laten zien. Als verdediger moet je ook elk duel willen winnen."

Schuurs heeft enorm veel aan de tips en adviezen van oud-verdediger Winston Bogarde, tegenwoordig assistent-coach bij Ajax. "Ik train veel met hem individueel. Hij helpt mij heel goed dit seizoen en ik kan veel van hem leren. Ik moet niet altijd maar mooi willen opbouwen, want de nul houden is het belangrijkste. Ik moet ervoor zorgen dat we niets tegen krijgen. Hij zit mij zeker op de huid. Ik mag niet meer lachen op het veld, maar daarbuiten wel. Uitstraling is belangrijk naar je tegenstander toe. Voor mij is het alleen maar goed dat zo iemand met mij bezig is."

De jonge Ajacied lijkt de concurrentiestrijd in de defensie van Ajax voorlopig te hebben gewonnen. "Edson Álvarez staat op het middenveld, dat is de keuze van de trainer", vervolgt Schuurs zijn uitleg. "Jurriën Timber zit achter mij. Ik moet geen moment verslappen om die basisplaats te verliezen, want dat gaat niet gebeuren dit seizoen. Zowel mijn kracht als fysiek is weer toegenomen. Het is voor mij enorm belangrijk dat ik veel ga spelen."

"Perr kwam twee jaar geleden in een totaal andere wereld terecht, waar de eisen vele malen hoger liggen", blikt Ten Hag vrijdag terug tijdens zijn perspraatje. "Dan moet je je aanpassen aan een hoger niveau. Dit is ook zo'n punt waar hij mee aan de slag moest gaan. Qua karakter is het een hele lieve jongen, maar in zijn gedrag zie je steeds meer een pitbull." Ten Hag is tevreden over de ontwikkeling van Schuurs. "Dat was vorig seizoen al een hele lange periode. Dat heeft zich dit seizoen eigenlijk alleen maar voortgezet. In balbezit en ook defensief zie je hem alleen maar groeien. Eigenlijk ieder jaar, iedere maand en iedere dag", aldus de Ajax-trainer.