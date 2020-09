Advocaat gaat op voor record tegen favoriete opponent Berghuis en Linssen

Het nieuwe Eredivisie-seizoen gaat voor Feyenoord van start met een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. De Rotterdammers waren vorig seizoen onder trainer Dick Advocaat bijzonder moeilijk te kloppen en die lijn wil men graag doorzetten in de nieuwe jaargang. In Zwolle hoopt men op betere tijden, daar onder trainer John Stegeman vorig seizoen matig werd gepresteerd. Opta beschouwt voor op het duel in MAC³PARK stadion, zaterdagavond vanaf 20.00 uur.

o PEC Zwolle won slechts één van de laatste acht Eredivisie-duels met Feyenoord (twee keer gelijk, vijf keer verlies), van de acht competitie-ontmoetingen met de Rotterdammers daarvoor won PEC er vier (vier keer verlies).

o Tijdens de laatste drie Eredivisie-wedstrijden tussen PEC en Feyenoord in Zwolle vielen liefst achttien treffers: twee keer was Feyenoord met 4-3 te sterk, één keer won PEC met 3-1.

o PEC Zwolle won slechts één van de laatste vijf eerste wedstrijden van een Eredivisie-seizoen (twee keer gelijk, twee keer verlies), op 13 augustus 2017 was PEC met 4-2 te sterk tegen Roda JC.

Mustafa Saymak kan zaterdag de derde speler worden met vijftig overwinningen voor PEC Zwolle in de Eredivisie.

o Geen ploeg kreeg in het afgelopen Eredivisie-seizoen zoveel schoten op doel tegen als PEC Zwolle (175), dat op RKC Waalwijk (60) na ook de meeste tegentreffers noteerde (55).

o Mustafa Saymak staat op 49 Eredivisie-zeges met PEC Zwolle en kan de derde speler worden met 50 overwinningen voor de club, na Bram van Polen (76) en René IJzerman (50).

o Jesper Drost kwam in zijn laatste vier Eredivisie-seizoenen (7 treffers in 99 wedstrijden) minder vaak tot scoren dan in zijn laatste volledige seizoen voor PEC Zwolle (8 goals in 33 duels).

o Feyenoord wist geen van de laatste twee openingswedstrijden van het seizoen winnend af te sluiten (een keer gelijk, een keer verlies), tussen 1988 en 1990 leden de Rotterdammers voor het laatst puntenverlies in drie opeenvolgende openingsduels in de Eredivisie (twee keer gelijk, een keer verlies).

Feyenoord-trainer Dick Advocaat mag zich na zaterdag de oudste trainer noemen die ooit langs de lijn heeft gestaan tijdens een Eredivisie-wedstrijd.

o Feyenoord is ongeslagen in de laatste veertien Eredivisie-duels en kan voor de derde keer deze eeuw in minimaal vijftien opeenvolgende competitiewedstrijden zonder nederlaag blijven (20 in 2003 en 22 in 2016).

o Dick Advocaat kan met 72 jaar en 351 dagen de oudste trainer ooit worden bij een Eredivisie-duel; het record staat nu nog op naam van Foppe de Haan (72 jaar en 317 dagen in mei 2016).

o Zowel Steven Berghuis (7 goals, net als tegen sc Heerenveen) als Bryan Linssen (8 treffers, net als tegen sc Heerenveen) kwam tegen geen enkele Eredivisie-ploeg vaker tot scoren dan tegen PEC Zwolle.