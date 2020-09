Klopp richt pijlen op journalisten na zoveelste uitleg over Wijnaldum-saga

De toekomst van Georginio Wijnaldum is ongewis. Ondanks een tot 2021 lopend contract bij Liverpool lonkt namelijk een tussentijds vertrek naar het Barcelona van trainer Ronald Koeman. Een definitief akkoord tussen club en speler is echter nog niet bereikt. Jürgen Klopp benadrukt ondertussen dat zijn band met Wijnaldum nog steeds zeer hecht is, ook al is de kans aanwezig dat ze op korte termijn afscheid van elkaar nemen.

"Sinds Gini hiet speelt (hij werd aangetrokken in 2016, red.) heb ik al vijfhonderd, zeshonderd gesprekken met hem gevoerd", wordt Klopp in aanloop naar het duel van Liverpool met Leeds United geciteerd door onder meer Goal. "In dat opzicht is er niets veranderd. Ik kan er verder ook niet veel aan toevoegen. Ik heb met Gini gesproken toen hij terugkwam van de interlandperiode, zoals we altijd met elkaar praten. Dat is eerlijk gezegd alles dat ik erover kan zeggen."

Klopp benadrukt dat de werkrelatie tussen hem en Wijnaldum nog steeds optimaal is. "Ja, die is nog steeds geweldig. Voor ons zie de toekomst er voorlopig goed uit. Ik weet niet wat er over een paar jaar zal gebeuren, maar voorlopig is alles in orde. Jullie kennen de situatie ook. Maar tussen mij, Gini en de club zijn er geen problemen. We hoeven daar verder geen mededelingen over te doen. Het is meer jullie probleem, niet dat van ons, want we maken ons momenteel geen zorgen."

Over de mogelijke komst van Thiago Alcántara naar Liverpool heeft Klopp eveneens een mening. "Als ik een woord zou kunnen bedenken waarmee de speculaties zouden stoppen, dan zou ik heel erg rijk worden", zegt de Duitser met een kwinkslag. "Maar zolang de transfermarkt geopend is kan ik de geruchten niet stoppen. Dat is alles wat ik erover kwijt kan. Had ik al gezegd dat Thiago een ontzettend goede speler is? Dat heb ik lang geleden al gedaan!"

"Het is eervol dat wij aan hem worden gelinkt, maar meer dan dat is het ook niet. Het is een goede speler en Liverpool is een grote club, dat is mooi. Maar afgezien daarvan heeft het weinig zin om er dieper op in te gaan. Helaas, en dat is misschien wel goed nieuws voor jullie journalisten, kan ik het speculeren over hem niet stopzetten", zo besluit Klopp zijn relaas.