Koeman herhaalt mening over Messi: ‘Heb ik al een paar keer aangegeven’

Er was de laatste weken het nodige te doen om Lionel Messi, die zeer ontevreden was over de gang van zaken bij Barcelona in 2020. Desondanks besloot de 33-jarige aanvaller vorige week vrijdag om er nog minstens een seizoen aan vast te plakken in het Camp Nou. Trainer Ronald Koeman kijkt ondanks de interne strubbelingen uit naar een succesvolle samenwerking met Messi.

"Ik heb al een paar aangegeven dat Messi de allerbeste speler ter wereld is", zo opent Koeman vrijdag op het clubkanaal van Barcelona. "Mits fit is hij een enorm belangrijke speler voor ons. Dat laat hij al jaren zien en hopelijk gaan we komend seizoen nog veel meer van hem zien." Messi keerde afgelopen maandag terug op het trainingsveld van Barcelona, na een korte vakantie na de uitschakeling tegen Bayern München in de kwartfinale van de Champions League. De aanvaller verrichtte donderdag extra trainingsarbeid, toen Koeman de rest van de A-selectie vrijaf had gegeven.

Koeman is tevreden over de eerste trainingsweken van Barcelona. "Het is een positieve periode geweest, de spelers hebben hard gewerkt. De intensiteit op de trainingen ligt hoog. Het fysieke gedeelte is uitgebreid aan bod gekomen, we leggen de focus nu op de tactiek. In alle trainingen hebben de spelers motivatie, toewijding en intensiteit getoond en dat is erg belangrijk. Al met al ben ik zeer tevreden over de eerste weken hier."

De Barcelona-coach is van plan om zaterdag in het oefenduel met Gimnàstic de Tarragona met twee verschillende elftallen te spelen. "Elke speler zal maximaal 45 minuten maken om zo de intensiteit van de wedstrijd mee te krijgen", verduidelijkt Koeman. "En zo kunnen ze wennen aan de manier van spelen die ik in gedachten heb. Hoe we het gaan doen bij balbezit, balverlies en hoe we de tegenstander onder druk willen zetten."