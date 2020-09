Minister De Jonge boort hoop over meer publiek vanaf oktober de grond in

Jan de Jong, interim-directeur van de Eredivisie CV, liet donderdagavond weten dat clubs in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie vanaf oktober van plan waren te experimenteren met 'meer publiek' in de stadions. Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zegt vrijdag in de ministerraad echter niks te zien in dit plan. Hij benadrukt dat het aantal coronabesmettingen voorlopig nog oploopt, voornamelijk in de grote steden.

“Wij hebben goede afspraken met de KNVB. Dit is niet de situatie om af te wijken van de lijn. Dat moeten we niet doen”, zo tekent de NOS op uit de mond van De Jonge. Hij stelt dat zich later misschien wél mogelijkheden voordoen om het aantal toeschouwers in de stadions te vergroten. “Maar dat moet wel verantwoord zijn, het moet stap voor stap en het moet ook een gezamenlijk besluit zijn.”

De Jonge wil er nog wel over praten, maar benadrukt dat ook de KNVB geen voorstander is van het experimenteren met meer publiek in oktober. Het betekent een streep door de woorden van De Jong in het radioprogramma Langs de Lijn en Omstreken op NPO Radio 1. “We gaan testen bij verschillende clubs in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie en in verschillende stadions”, zei De Jong, die het cruciaal noemde om meer publiek toe te laten dan nu mogelijk is.

“Anders blijft deze sector niet overeind. Een jaar lang zonder publiek en je hebt over een jaar geen betaald voetbal meer in Nederland”, aldus De Jong, wiens streven was om vanaf januari weer met volle stadions te kunnen spelen. “Als we in januari weer met publiek mogen spelen, redt de sector het. Bij een heel seizoen zonder publiek komt ook Ajax in de problemen.” De Jong greep vrijdagochtend overigens al naar Twitter om zijn woorden te verduidelijken, gezien er aanvankelijk gemeld werd dat het kabinet het plan al goedgekeurd had: “Voor de duidelijkheid: ik heb noch bedoeld, noch gezegd dat het kabinet al akkoord is met het toelaten van meer publiek bij voetbalwedstrijden. Er komt wel een aanvraag.”