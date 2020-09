Advocaat sluit vertrek niet uit en verklapt vervanger van Botteghin in Zwolle

Voor Feyenoord begint het Eredivisie-seizoen zaterdagavond met een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Trainer Dick Advocaat kan in het MAC³PARK stadion nog ‘gewoon’ beschikken over aanvoerder Steven Berghuis. De ervaren oefenmeester sluit op de persconferentie in aanloop naar het treffen met PEC echter niet uit dat de 28-jarige vleugelaanvaller in de komende weken nog vertrekt uit Rotterdam-Zuid.

“Als hij bij een goede club wil spelen, moet hij hier blijven. Als er in zijn ogen een mooie club komt - en dat is niet iedere club - dan wil hij het overwegen. Dat vind ik logisch, als ik eerlijk ben”, zegt Advocaat, die waardeert dat Berghuis ‘open en eerlijk’ communiceert over zijn toekomstplannen. Het contract van de aanvoerder loopt nog door tot medio 2022, maar in een eerder stadium liet hij al doorschemeren dat hij een overstap naar het buitenland eventueel wel zag zitten.

Advocaat verklapt alvast dat Lutsharel Geertruida in Zwolle de plek van de geschorste Eric Botteghin in het hart van de defensie overneemt, waardoor Bart Nieuwkoop vermoedelijk als rechtsback zal opereren. In de voorbereiding posteerde de oefenmeester ook Wouter Burger een aantal keer in het centrum van de defensie, maar Geertruida krijgt nu de voorkeur. “Burger is een middenvelder, ik wil hem niet direct bombarderen tot centrale verdediger. Daar wil ik het eerst met hem over hebben”, zo klinkt. Advocaat bevestigt dat Feyenoord spoedig een nieuwe centrumverdediger zal presenteren en hij zelf al weet wie het is.

Tegelijkertijd laat Advocaat weten dat Nicolai Jörgensen in de punt van de aanval de voorkeur krijgt boven Robert Bozeník. “Hij is fit, dat is hij een tijd niet geweest. Dat geeft Nicolai zelf ook toe. Het is aan hem om te laten zien dat hij eerste spits wil zijn”, zo tekent RTV Rijnmond op uit de mond van Advocaat, die tevreden is over de transferperiode en de voorbereiding. “We hebben een geweldige zeven weken gehad. Met de spelers die fit waren, maar we hebben continu met een te kleine groep moeten trainen door blessures. Die zijn nu fit, maar nog niet wedstrijdfit. Bijvoorbeeld Steven Berghuis en Ridgeciano Haps, al kunnen zij wel starten tegen PEC Zwolle.”