Schmidt wijst aanvoerder aan bij PSV en legt zich neer bij vertrek

Denzel Dumfries is ook aankomend seizoen de aanvoerder van PSV, zo heeft trainer Roger Schmidt vrijdagmiddag bevestigd op de persconferentie in aanloop naar de Eredivisie-opening tegen FC Groningen van zondag. De Duitse trainer van PSV heeft Pablo Rosario en Donyell Malen aangewezen als reserve-aanvoerders voor de jaargang 2020/21.

Rosario was in de beginperiode van afgelopen seizoen de aanvoerder in het Philips Stadion. In november vorig jaar besloot toenmalig trainer Mark van Bommel om de aanvoerdersband over te dragen naar Dumfries, die op dat gebied dus ook het vertrouwen geniet van Schmidt. De PSV-coach vindt dat de rechtsback 'op meerdere fronten het voortouw neemt', zo weet het Eindhovens Dagblad te melden. Schmidt vindt tevens dat Malen een belangrijke rol vervult binnen de spelersgroep van PSV.

Volgens bovengenoemde regionale krant heeft Schmidt in de afgelopen twee maanden goed gekeken naar het aanvoerderschap bij PSV. Hij is daarna tot de conclusie gekomen dat er geen nieuwe captain hoeft te worden aangewezen in Eindhoven. Daarnaast is Schmidt niet bang dat Dumfries, die onlangs werd genoemd bij AC Milan, in de komende weken alsnog een transfer maakt.

Schmidt legt zich wel naar bij een tussentijds vertrek van Sam Lammers, die bovenaan het lijstje staat van Atalanta. De Duitser snapt dat zijn werkgever de miljoenen vanuit de Serie A graag incasseert, zeker omdat de spits anders volgend jaar gratis de deur uitloopt. "De club heeft dan een ander financieel belang", citeert het Eindhovens Dagblad. Lammers zou al persoonlijk akkoord zijn met Atalanta, dat zeven miljoen euro overheeft voor de aanvaller. PSV houdt naar verluidt voorlopig vast aan een transfersom van minimaal tien miljoen euro.