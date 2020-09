Kan Everton na mega-investering van Brands de top 6 nu wel bedreigen?

De Premier League gaat eindelijk weer van start en Marcel Brands heeft snode plannen als director of football van Everton. De beleidsbepaler kocht een volledig nieuw middenveld, met louter grote namen: James Rodríguez, Allan en Abdoulaye Doucouré. Voor een som van in totaal bijna tachtig miljoen euro heeft hij trainer Carlo Ancelotti exact gegeven waar hij om vroeg, maar de vraag blijft of het na twee mislukte seizoenen nu wel genoeg is om de rol van voornaamste uitdager van de top 4 te spelen.

Door Thijs Verhaar

The Toffees hadden die ambitie vorig seizoen ook, maar moesten toen hun meerdere erkennen in onder meer Leicester City en Wolverhampton Wanderers. Everton eindigde zelfs op een bijzonder teleurstellende twaalfde plaats, hetgeen de laatste eindklassering sinds 2004 betekende. Van de laatste zes duels werd er ook maar één gewonnen en Ancelotti gaf zeer terecht aan dat er iets moest gebeuren. De gelouterde coach had zojuist op de laatste speeldag met 1-3 verloren van het reeds gedegradeerde Bournemouth en vroeg om meer ervaring en individuele klasse op het middenveld. Daar moest hij vervolgens lang op wachten, want pas vorige week zaterdag slaagde Brands er met Allan in zijn eerste aanwinst te verwelkomen. Binnen vier dagen volgden echter James Rodriguez en Doucouré, waardoor zij eventueel aanstaande zondag al inzetbaar zijn in de uitwedstrijd tegen Tottenham Hotspur.

Veel aanpassingstijd zullen de middenvelders met al hun ervaring vermoedelijk niet nodig hebben en ook trainer Ancelotti is reeds op de hoogte van hun capaciteiten. Doucouré maakte de afgelopen vier jaar veel indruk bij Watford, terwijl de trainer bij Napoli met Allan werkte en bij Real Madrid met James. De Colombiaan zegt dat hij zijn beste jaren van zijn loopbaan onder de Italiaanse keuzeheer kende en had vermoedelijk niet getekend bij een andere club die geen Europees voetbal speelt. “Hij was heel belangrijk in mijn keuze om hier te tekenen”, bevestigde James al bij zijn presentatie. De 29-jarige rasvoetballer wil na jaren van stilstand bij Real weer op nul beginnen en zichzelf testen in de Premier League. Ancelotti verwacht dat hij direct het verschil kan maken en noemt hem met zijn transfersom van 25 miljoen euro een koopje. “Iedereen weet dat hij een geweldige speler is die talloze assists kan geven op de spitsen.”

Het gezicht van Carlo Ancelotti stond vorig seizoen vaak op onweer, maar met zijn drie nieuwe middenvelders koestert hij nieuwe hoop op een goed vervolg op Goodison Park.

James moet dus als meest vooruitgeschoven middenvelder gaan fungeren, achter de aanvallers Dominic Calvert-Lewin en Richarlison. Zij kregen vorig seizoen nauwelijks aanvoer, maar dat moet met de komst van de Colombiaan verleden tijd zijn, terwijl Allan en Doucouré de restverdediging gaan bewaken en moeten zorgen voor een extra dosis pit op het middenrif. Ancelotti maakte voor en achter de schermen volop campagne om exact die drietal in te lijven. Hij noemde Allan bijvoorbeeld één van de beste defensieve middenvelders ter wereld. Ook zijn nieuwe Franse middenvelder Doucouré bleek in meer dan 150 Premier League-duels een uitstekend slot op de deur, terwijl hij ook in aanvallend opzicht van grote waarde was voor zijn vorige werkgever Watford.

Die club degradeerde echter afgelopen zomer, waardoor de Fransman eindelijk betaalbaar werd voor Everton, dat hem al jaren op de volglijst had staan. Ancelotti heeft bij zijn meest recente clubs vaak 4-4-2 gespeeld en miste bij Everton vooral veel creativiteit en een goede box-to-box-middenvelder. Doucouré heeft misschien wel de beste tackle van heel de Premier League, kan uitstekend druk zetten en creëerde afgelopen seizoen liefst 38 kansen voor een medespeler. Allan is op zijn beurt vooral defensief ingesteld en is een bijzonder goede balveroveraar, waardoor de ploeg minder kwetsbaar moet worden voor counters. James behoeft met zijn verleden geen verdere uitleg en wordt de nummer ‘tien’ in het nieuwe Everton, dat de afgelopen jaren ook fors investeerde met de miljoenen van eigenaar Farhad Moshiri. Niet eerder werden er echter spelers van deze statuur binnengehaald.

James Rodríguez kwam afgelopen seizoen slechts tot veertien officiële wedstrijden bij Real Madrid, waar hij onder trainer Zinédine Zidane op een dood spoor was beland.

Voorheen moesten the Toffees het onder meer doen met spelers als Cuco Martina, Yannick Bolasie, Morgan Schneiderlin, Sandro Ramirez, Cenk Tosun, Fabian Delph en Mo Besic. Zij bleken echter allen niet van het juiste niveau, terwijl de vorig jaar voor bijna dertig miljoen euro aangetrokken Jean-Philippe Gbamin extreem blessuregevoelig is gebleken. Ook de eveneens afgelopen zomer verwelkomde aanvallers Moise Kean, Alex Iwobi en André Gomes hebben nog niet of nauwelijks laten zien dat zij hun riante transfersommen waard zijn, dus wordt het zeer interessant om te zien of zij nu wel in hun spel kunnen komen als de strijd op het middenveld kan worden gewonnen dankzij het nieuwe drietal.

Achterin lijkt het voor Everton wel redelijk snor te zitten met een viermansverdediging die in de verwachte basisopstelling bestaat uit Séamus Coleman, Yerry Mina, Mason Holgate en Lucas Digne. Toch wil Ancelotti er nog graag een versterking bij omdat hij van mening is dat hij te weinig centrale verdedigers heeft. Engelse media speculeren hierom over een huurdeal met Fikayo Tomori van Chelsea, al is het ook geen onlogische gedachte om juist een meer ervaren speler toe te voegen aan de defensie. Het zou echter ook kunnen dat zeer talentvolle Jarrad Branthwaite definitief het vertrouwen gaat krijgen. De achttienjarige reus greep eind vorig seizoen zijn kans, terwijl de zelf opgeleide Anthony Gordon mag hopen op een doorbraak op het middenveld. De negentienjarige spits Ellis Simms droomt op zijn beurt van een plekje in de drukbezette voorhoede, nadat hij de afgelopen jaren steeds veelvuldig scoorde op jeugdniveau.

Voorin heeft Ancelotti dus ook de nodige opties, al moet wel worden gezegd dat Alex Iwobi, Theo Walcott en Bernard er vorig seizoen op de flanken allemaal niet in slaagden om de twijfels van de coach weg te nemen. Het lijkt er echter niet op dat er ook nog geïnvesteerd gaat worden in een nieuwe vleugelaanvaller, dus is het voor de trainer een overweging waard om Rodriguez op te stellen als schaduwspits achter Calvert-Lewin. Met een 4-4-1-1-formatie kan Richarlison dan terug naar zijn geliefde rechterkant, maar kijkend naar de rest van het aanwezige materiaal is 4-3-3 of 4-2-3-1 misschien wel een logischere keuze. In al die gevallen kan de Braziliaan ook als winger opereren en in die rol maakte hij vooral in zijn begintijd bij Everton veel indruk.

Richarlison groeide bij Everton uit tot Braziliaans international en was tot nu toe in 109 duels in de Premier League goed voor 31 goals en 10 assists.

Aan de overkant moeten Iwobi, Bernard en Walcott het dan met zijn drieën op links uitvechten. Zij hebben zichzelf nog niet kunnen onderscheiden op Goodison Park, maar krijgen er met James nu wel een uitstekende dirigent bij die hen kan sturen. De Colombiaan blonk onder leiding van Ancelotti bij Real Madrid al jarenlang uit met zijn ragfijne passjes en krijgt nu één van de snelste en meest beweeglijke voorhoedes van de Premier League voor zich, terwijl Allan en Doucouré hem van zijn verdedigende taken kunnen ontlasten. Met zijn drieën geven zij Ancelotti diverse opties om te wisselen van formatie en als de coach toch liever met vier middenvelders wil spelen, lijkt er tot slot ook een basisplaats weggelegd voor Tom Davies. De Engelsman is van alle aanwezige opties de meest degelijke speler en kan beter dan bijvoorbeeld Gylfi Sigurdsson in dienst spelen van het elftal.

Concluderend kunnen we Everton een veel beter middenveld, nieuwe hoop voor de aanval en een redelijke verdediging dus niet ontzeggen, maar is dat genoeg om de torenhoge ambities waar te maken? De club wil zich opwerpen als voornaamste uitdager van de top vier en in ieder geval eindigen bij de beste zes, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Doelman Jordan Pickford oogde vorig seizoen erg onzeker, de verdediging is op de op zijn laatste benen lopende Coleman na relatief onervaren en het is maar de vraag of spits Calvert-Lewin zijn goede vorm vast kan houden. Feit is echter dat trainer Ancelotti met al zijn ervaring prima in staat mag worden geacht om een winnende formule te vinden en de moraal goed te houden. Met zoveel extra kwaliteit heeft hij nu eindelijk de middelen om zijn status als topcoach andermaal te bevestigen. Brands moet deze zomer nog één laatste kunstje flikken met een nieuwe centrale verdediger en dan is het volledig aan de spelers.