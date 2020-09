Tijd tikt weg voor Onana en Tagliafico na veelzeggende uitspraak Ten Hag

Ajax zag Donny van de Beek onlangs voor een maximaal bedrag van 45 miljoen euro vertrekken richting Manchester United. De transfermarkt is nog tot 5 oktober geopend, waardoor het niet ondenkbaar is dat er nog meer spelers vertrekken uit Amsterdam. Trainer Erik ten Hag heeft in dat kader echter een heldere boodschap voor André Onana en Nicolás Tagliafico, die al enige tijd op de radar staan van clubs uit de grote buitenlandse competities.

NOS-verslaggever Joep Schreuder begint vrijdag op de persconferentie voorafgaand aan het duel met Sparta van zondag over een afspraak tussen Ten Hag en directeur Marc Overmars. Wat uitgaande transfers betreft zou er een deadline zijn afgesproken. De Ajax-coach wil echter geen specifieke datum noemen. "Wij staan open voor transfers, als spelers zich goed ontwikkelen. dat is onze rol in de circle of life. Dat wij als Nederlandse club spelers gaan verliezen. En dan werken wij mee. Maar we komen op een punt dat we verantwoordelijkheid moeten nemen naar de spelers die er nog wél zijn. Want onze spelers willen succesvol zijn. Die zijn ambitieus. Ze willen niet alleen mooi spelen, maar ook succesvol zijn. Het kan niet zo zijn dat spelers ter elfder ure nog vertrekken, zonder dat wij goede vervangers kunnen aantrekken."

"Alle spelers kunnen nog vertrekken in deze window maar we moeten ergens een streep trekken. Maar dat bepalen we in samenspraak met de speler", voegt Ten Hag daar veelzeggend aan toe. De oefenmeester van Ajax kan dus nog niet met honderd procent zekerheid zeggen dat Onana en Tagliafico nog een jaar in de Johan Cruijff ArenA actief zijn. "Ik heb geen toezegging van deze spelers, maar dat hoeft ook niet. Wij weten hoe de vlag erbij hangt."

Dusan Tadic, die als aanvoerder was aangeschoven bij het persmoment van vrijdagmiddag, hoopt dat Ajax zijn beste spelers weet te behouden voor komend seizoen. "Ik wil natuurlijk ook niet dat Tagliafico en Onana vertrekken. Deze spelers hebben veel ervaring en ik praat vaak met ze. Ik zeg altijd dat Ajax één van de meest intieme clubs van Europa en het is ook nog eens een heel speciale club. Als spelers dan alsnog vertrekken, dan moeten ze naar een echte topclub, niet naar een gewone club", aldus de Ajax-aanvaller.