Marko Vejinovic voorlopig terug in Nederland: ‘Er spelen genoeg dingen’

Marko Vejinovic traint de komende tijd mee bij AZ. De Alkmaarders maken via de officiële kanalen bekend dat de dertigjarige middenvelder zijn conditie op peil houdt bij het beloftenteam. Vejinovic liet zijn contract bij het Poolse Arka Gdynia onlangs ontbinden, is momenteel op zoek naar een nieuwe club en beschouwt een terugkeer op de Nederlandse velden als hele serieuze optie.

“Ik ben nu op zoek naar een nieuwe leuke club, die ambitieus is en waar ik tot mijn recht kom”, zegt Vejinovic in gesprek met het clubkanaal van AZ. De middenvelder speelde het afgelopen anderhalf jaar in Polen. Arka Gdynia huurde hem aanvankelijk van AZ, waarna hij een jaar geleden definitief de overstap maakte. “Ik heb acht doelpunten gemaakt, alles gespeeld en ben fit gebleven, dus in dat opzicht was het fantastisch.”

“Binnen de organisatie was het iets minder, we zijn gedegradeerd. Het was een seizoen met ups en downs”, vervolgt Vejinovic, die in dienst van Arka Gdynia tot 38 optredens kwam. De middenvelder is nu voorlopig terug bij AZ, waar hij eerder tussen 2006 en 2009 en 2017 en 2019 speelde. De voormalig speler van Heracles Almelo, Vitesse en Feyenoord acht de kans aanwezig dat hij komend seizoen weer in Nederland actief is.

“Er spelen genoeg dingen”, benadrukt de transfervrije Vejinovic. “Ik moet alleen iets vinden wat bij me past en waarbij ik me goed voel, want ik heb ook een gezin en mijn vrouw heeft een fantastische baan gekregen in Nederland. Dat telt ook, de kans op een keuze in Nederland is zeker aanwezig.”