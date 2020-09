Heracles Almelo weigert bod en blokkeert transfer naar MLS

Heracles Almelo is niet van plan om Silvester van der Water in deze transferperiode nog naar het buitenland te laten vertrekken. Orlando City SC legde onlangs een bod neer voor de 23-jarige rechtsbenige vleugelaanvaller, maar de clubleiding in het Erve Asito voelt er niets voor om de buitenspeler nog voor de start van het nieuwe Eredivisie-seizoen van de hand te doen.

Volgens technisch directeur Tim Gilissen was het bedrag dat Orlando City overhad voor Van der Water 'niet interessant genoeg'. "Het spreekt voor zich dat we in deze fase liever geen spelers meer kwijtraken", zo laat de Heracles-bestuurder vrijdag in een reactie weten aan TC Tubantia. Van der Water, met een contract tot 2021 in Almelo, liet eerder deze week weten open te staan voor een mooie transfer naar een Nederlandse club of het buitenland. "Ik zou het graag willen."

Van der Water is al enige tijd een vaste waarde aan de rechterkant van de Heracles-aanval. De jonge aanvaller staat inmiddels op 10 doelpunten en 4 assists in 39 wedstrijden namens het elftal van trainer Frank Wormuth. Heracles nam eerder al afscheid van Cyriel Dessers, die voor vier seizoenen tekende bij Racing Genk. De verkoop van de Belgische topschutter leverde de club vier miljoen euro op.